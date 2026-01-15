Aku plotostrihy Kärcher
Či už označujú hranice pozemku, poskytujú súkromie alebo sú určené na dekoráciu: bez ohľadu na to, na čo živé ploty alebo kríky slúžia, plotostrihy Kärcher s mimoriadne jednoduchou manipuláciou sa bez akýchkoľvek problémov postarajú o ich elegantný a presný vzhľad. Všetky plotostrihy Kärcher majú batériový pohon, vďaka čomu ich môžete používať kedykoľvek a kdekoľvek bez otravných káblov či benzínu.
Otočná zadná rukoväť 180° odľahčuje ruky a plecia používateľov. Vďaka nastaviteľnej zadnej rukoväti môžete komfortne strihať živé ploty v rôznej výške, a to horizontálne i vertikálne.
V závislosti od aplikácie a typu udržiavanej dreviny či hrúbky konárov si môžu používatelia vybrať medzi maximálnym výkonom a maximálnou rýchlosťou.
Odrezané vetvy a malé vetvičky padajú na zem vďaka krytu na plot. Upratovanie organického materiálu vám zaberie oveľa menej času, ešte menej napríklad s použitím fukára a vysávača na lístie.
Vlastnosti tyčového plotostrihu Kärcher
Hlavné výhody akumulátorového plotostrihu Kärcher
Predĺženie: Zabezpečí ľahké rezanie vysokých živých plotov. Disponuje rýchlospojkou a úložným priestorom šetriacim miesto. Tento skvelý záhradný stroj premení namáhavú údržbu živých plotov na časovo aj energeticky nenáročnú činnosť.
Nastaviteľná strihacia hlava: Ponúka výber zo štyroch možností uhla sklonu až do 115° na strihanie širokej škály rôznych živých plotov. Živý plot tak môžete zastrihnúť aj zvrchu bez použitia rebríka, čo výrazne zvýši bezpečnosť práce a skráti čas strávený údržbou záhrady.
Kryt na živý plot: Odrezky zo živého plota padajú pohodlne pred živý plot a nie naň. Upravený živý plot tak nemusíte ometať, zvyšky stačí odfúknuť, povysávať alebo pohrabať, v prípade menšieho množstva pokojne aj pokosiť záhradnou kosačkou.
Hlavné vlastnosti tyčového plotostrihu Kärcher
18 V batéria Kärcher Battery Power
Set HGE 18-45 Battery
Nízka hmotnosť pre pohodlnú manipuláciu bez námahy: plotostrih HGE 18-45 Battery s diamantovou čepeľou na presné strihanie.
Napätie: 18 V
Dĺžka rezu: 45 cm
Rozstup zubov: 18 mm
Výdrž na jedno nabitie batérie: max. 250 m*
Otočná zadná rukoväť: nie
Dvojstupňová regulácia rýchlosti: nie
Kryt na živý plot: nie
* Maximálna výdrž s vymeniteľným akumulátorom 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
Set HGE 18-50 Battery
Plotostrih HGE 18-50 Battery: jeho 180° otočná zadná rukoväť a kryt na živý plot zaisťujú pohodlné strihanie živých plotov.
Napätie: 18 V
Dĺžka rezu: 50 cm
Rozstup zubov: 22 mm
Výdrž na jedno nabitie batérie: max. 325 m*
Otočná zadná rukoväť: áno
Dvojstupňová regulácia rýchlosti: nie
Kryt na živý plot: áno
* Maximálna výdrž s vymeniteľným akumulátorom 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
PHG 18-45 Battery
Tyčový plotostrih PHG 18-45 Battery odstraňuje potrebu rebríkov. Nastaviteľná strihacia hlava umožňuje pohodlne zastrihávať bočné, vrchné a spodné časti živého plotu priamo zo zeme – je ideálna na vysoké a široké ploty.
Napätie: 18 V
Dĺžka rezu: 45 cm
Rozstup zubov: 18 mm
Výdrž na jedno nabitie batérie: max. 250 m*
Nastaviteľná strihacia hlava: áno, 115°
Kryt na živý plot: áno
* Maximálna výdrž s vymeniteľným akumulátorom 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
36 V akumulátor Kärcher Battery Power
Set HGE 36-60 Battery
Na veľké živé ploty si vyberte HGE 36-60 Battery s výkonnou 36 V batériou na pohodlné a bezdrôtové strihanie. Vybavený 180° otočnou zadnou rukoväťou, krytom na živý plot a dvojstupňovou reguláciou rýchlosti: výkonný plotostrih HGE 36-60 Battery.
Napätie: 36 V
Dĺžka rezu: 60 cm
Rozstup zubov: 26 mm
Výdrž na jedno nabitie batérie: max. 600 m*
Otočná zadná rukoväť: áno
Dvojstupňová regulácia rýchlosti: áno
Kryt na živý plot: áno
* Maximálna výdrž s vymeniteľným akumulátorom 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.