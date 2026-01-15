Aku plotostrihy Kärcher

Či už označujú hranice pozemku, poskytujú súkromie alebo sú určené na dekoráciu: bez ohľadu na to, na čo živé ploty alebo kríky slúžia, plotostrihy Kärcher s mimoriadne jednoduchou manipuláciou sa bez akýchkoľvek problémov postarajú o ich elegantný a presný vzhľad. Všetky plotostrihy Kärcher majú batériový pohon, vďaka čomu ich môžete používať kedykoľvek a kdekoľvek bez otravných káblov či benzínu. 

Otočná zadná rukoväť 180° odľahčuje ruky a plecia používateľov. Vďaka nastaviteľnej zadnej rukoväti môžete komfortne strihať živé ploty v rôznej výške, a to horizontálne i vertikálne.

V závislosti od aplikácie a typu udržiavanej dreviny či hrúbky konárov si môžu používatelia vybrať medzi maximálnym výkonom a maximálnou rýchlosťou.

Odrezané vetvy a malé vetvičky padajú na zem vďaka krytu na plot. Upratovanie organického materiálu vám zaberie oveľa menej času, ešte menej napríklad s použitím fukára a vysávača na lístie.

Vlastnosti tyčového plotostrihu Kärcher

Výkonný plotostrih HGE 36-60 Battery je ideálny na náročné úlohy súvisiace s rezaním živých plotov. Vďaka dvojstupňovému ovládaniu rýchlosti si môžu používatelia v závislosti od aplikácie vybrať medzi maximálnou rýchlosťou a maximálnym výkonom. Okrem toho je vďaka funkcii pílenia aj rezanie hrubších vetiev hračkou. Na údržbu konárov, vetiev a živých plotov vo väčšej výške odporúčame vybrať teleskopický plotostrih s dĺžkou takmer tri metre a s otáčateľnou reznou hlavou.

Hlavné výhody akumulátorového plotostrihu Kärcher

Predĺženie: Zabezpečí ľahké rezanie vysokých živých plotov. Disponuje rýchlospojkou a úložným priestorom šetriacim miesto. Tento skvelý záhradný stroj premení namáhavú údržbu živých plotov na časovo aj energeticky nenáročnú činnosť.

PHG Extension insert

Nastaviteľná strihacia hlava: Ponúka výber zo štyroch možností uhla sklonu až do 115° na strihanie širokej škály rôznych živých plotov. Živý plot tak môžete zastrihnúť aj zvrchu bez použitia rebríka, čo výrazne zvýši bezpečnosť práce a skráti čas strávený údržbou záhrady.

PHG Adjustable cutting head

Kryt na živý plot: Odrezky zo živého plota padajú pohodlne pred živý plot a nie naň. Upravený živý plot tak nemusíte ometať, zvyšky stačí odfúknuť, povysávať alebo pohrabať, v prípade menšieho množstva pokojne aj pokosiť záhradnou kosačkou.

PHG Cuttings sweeper

Hlavné vlastnosti tyčového plotostrihu Kärcher

S tyčovým plotostrihom PHG 18-45 Battery nebudete potrebovať rebrík. Nastaviteľná strihacia hlava umožňuje pohodlne vykonávať akékoľvek strihanie priamo zo zeme – je ideálna na vysoké a široké ploty. Netrápte sa viac s ťahaním kabeláže či údržbou nespoľahlivého benzínového motora. Batériový plotostrih je vždy pripravený na prácu a pri výmene batérií môžete pracovať neprerušovane. Batérie sú navyše kompatibilné aj s ďalšími záhradnými či domácimi strojmi z modelového radu Home & Garden.

Vyberte si plotostrih Kärcher do každej záhrady

Podľa rozlohy záhrady a v nej rastúcich živých plotov či iných drevín si môžete vybrať zo širokej palety plotostrihov. Do menších záhrad odporúčame nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery, do väčších zase náš najvýkonnejší model nožníc na živý plot HGE Battery 36-60 Set. V prípade údržby vysokých živých plotov zvážte kúpu teleskopických nožníc na živý plot PHG 18-45 Battery.

18 V batéria Kärcher Battery Power

HGE hedge trimmer 18-45 18 Volt

Set HGE 18-45 Battery

Nízka hmotnosť pre pohodlnú manipuláciu bez námahy: plotostrih HGE 18-45 Battery s diamantovou čepeľou na presné strihanie.

 

Napätie: 18 V

Dĺžka rezu: 45 cm

Rozstup zubov: 18 mm

Výdrž na jedno nabitie batérie: max. 250 m*

Otočná zadná rukoväť: nie

Dvojstupňová regulácia rýchlosti: nie

Kryt na živý plot: nie

 

* Maximálna výdrž s vymeniteľným akumulátorom 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

18-50 HGE

Set HGE 18-50 Battery

Plotostrih HGE 18-50 Battery: jeho 180° otočná zadná rukoväť a kryt na živý plot zaisťujú pohodlné strihanie živých plotov.

 

Napätie: 18 V

Dĺžka rezu: 50 cm

Rozstup zubov: 22 mm

Výdrž na jedno nabitie batérie: max. 325 m*

Otočná zadná rukoväť: áno

Dvojstupňová regulácia rýchlosti: nie

Kryt na živý plot: áno

 

* Maximálna výdrž s vymeniteľným akumulátorom 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

PHG Pole hedge trimmer 18-45 18 Volt

PHG 18-45 Battery

Tyčový plotostrih PHG 18-45 Battery odstraňuje potrebu rebríkov. Nastaviteľná strihacia hlava umožňuje pohodlne zastrihávať bočné, vrchné a spodné časti živého plotu priamo zo zeme – je ideálna na vysoké a široké ploty.

 

Napätie: 18 V

Dĺžka rezu: 45 cm

Rozstup zubov: 18 mm

Výdrž na jedno nabitie batérie: max. 250 m*

Nastaviteľná strihacia hlava: áno, 115°

Kryt na živý plot: áno

 

* Maximálna výdrž s vymeniteľným akumulátorom 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

36 V akumulátor Kärcher Battery Power

HGE

Set HGE 36-60 Battery

Na veľké živé ploty si vyberte HGE 36-60 Battery s výkonnou 36 V batériou na pohodlné a bezdrôtové strihanie. Vybavený 180° otočnou zadnou rukoväťou, krytom na živý plot a dvojstupňovou reguláciou rýchlosti: výkonný plotostrih HGE 36-60 Battery.

 

Napätie: 36 V

Dĺžka rezu: 60 cm

Rozstup zubov: 26 mm

Výdrž na jedno nabitie batérie: max. 600 m*

Otočná zadná rukoväť: áno

Dvojstupňová regulácia rýchlosti: áno

Kryt na živý plot: áno

 

* Maximálna výdrž s vymeniteľným akumulátorom 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.