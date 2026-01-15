Aku kosačka na trávu
Žiadne káble. Žiadny benzín. 18 V manévrovateľné kosačky na trávu a výkonné 36 V kosačky na trávu Kärcher poskytujú dokonalý výsledok kosenia s maximálnou pohyblivosťou. Súčasťou všetkých súprav je: 5,0 Ah batéria, rýchlo-nabíjačka a mulčovacia záslepka.
Vlastnosti AKU kosačiek Kärcher
Mulčovanie ako alternatíva hnojenia trávnika
Odrezky trávy môžu byť rozmiestnené po trávniku pomocou mulčovacej záslepky a fungovať tak ako prírodné hnojivo. Kosačka nezberá pokosenú trávu do koša, ani ju nerozhadzuje cez zadný alebo bočný odbor, ale seká ju na malé čiastočky, ktoré nezanechávajú na trávniku nepekné pásy pokosenej trávy, ale spadnú až ku koreňom trávy, kde sa rozložia.
Hrebene pre dokonale pokosený trávnik
Hrebene na trávnik automaticky zachytia trávu rastúcu až po okraj. Nie je potrebné opakovať kosenie. Priemer noža na kosenie a udávaný záber kosenia je teda skutočný a reálny údaj, na ktorý sa môžete spoľahnúť. Pokosenú plochu stačí prejsť len jeden krát, vďaka čomu ušetríte množstvo času.
Jednoduché skladanie akumulátorových kosačiek
Praktický dizajn rukoväti poskytuje úsporu miesta pri skladovaní. Kôš vašej akumulátorovej kosačky pri skladaní nie je potrebné prevážať zvlášť, po jeho demontáži a zložení sa presne zmestí kosačky. So sklopenými rukoväťami premeníte kosačku na praktický balíček, ktorý ľahko odveziete aj v malom osobnom aute napríklad na chatu.
Výhody Hlavné výhody batériových kosačiek Kärcher
Žiadny benzín, žiadny olej
Ak nemáte kde bezpečne skladovať benzín, ktorý je potrebné celú sezónu kosenia dokupovať, batériová kosačka je pre vás ideálnou voľbou. Benzín vám môže kedykoľvek dôjsť, no batériu môžete okamžite vymeniť alebo dať na pár hodín nabíjať a môžete pokračovať v kosení bez toho, aby ste museli dokupovať palivo. Ak je pre vás výmena oleja v spaľovacom motore španielskou dedinou, elektromotor nepotrebuje žiadnu údržbu.
Kosačky aj pre väčšie plochy
Náš najvýkonnejší model akumulátorovej kosačky dokáže pri použití 36V batérie pokosiť až 650 metrov štvorcových na jedno nabitie. Táto plocha je ďaleko väčšia, než akákoľvek priemerná záhrada. Ak máte väčšiu záhradu, môžete pokojne kosiť ďalej vďaka vymeniteľnej batérii. Náhradné batérie nájdete v našej bohatej ponuke príslušenstva. Vďaka dodávanej rýchlonabíjačke je kosačka za krátku dobu opäť pripravená na použitie. Ak si vyberiete set s dvomi batériami a rýchlonabíjačkou, je možné kosiť v podstate nepretržite. 18V batériu dokáže rýchlonabíjačka nabiť na 80 % za 44 minút.
Pokosíte aj vyššiu trávu
S nastaviteľnou výškou kosenia od 20 až do 70 mm si behom pár chvíľ vytvoríte trávnik podľa svojich predstáv. Elektrické záhradné stroje majú navyše aj priestranný kôš na pozbieranú trávu s objemom až do 55 litrov, vďaka čomu pokosíte desiatky až stovky metrov štvorcových, kým bude potrebné kôš vysypať. Na koši nájdete aj signalizáciu jeho plnosti.
Jednoduchá obsluha elektrických kosačiek
S akumulátorovou kosačkou dokáže kosiť naozaj každý. Štartovanie benzínových kosačiek je pre mnohých ľudí nielen zložité, ale aj fyzicky náročné. Roztočiť motor pomocou štartovacieho lanka a správne natlakovanie benzínu do motora chce dostatok skúseností a obratnosti. Akumulátorovú kosačku naštartujete jedným stlačením štartovacieho tlačidla. Nezabudnite, že kosačku je potrebné štartovať pri každom vysýpaní zberného koša, čo môže znamenať aj desiatky štartov za jedno kosenie. V tomto sú akumulátorové kosačky naozaj neprekonateľné.
Pri manipulácii s akumulátorovou kosačkou vám pomôže aj praktické integrované madlo. Akumulátorové kosačky sú ľahké a nie je problém zdvihnúť ich jednou rukou a naložiť napríklad do kufra vášho auta. Benzínovú kosačku má často problém zdvihnúť aj statný dospelý muž kvôli absencii rukoväte a vyššej hmotnosti. Nízku váhu kosačky oceníte aj pri kosení, no ak by ste predsa len potrebovali pomoc napríklad pri kosení svahovitého terénu, niektoré naše modely sú vybavené funkciou Push-Assist, ktorý možno poznáte skôr pod výrazom „kosačka s pohonom“. Vďaka asistovanému pojazdu dokáže kosačku aj do prudšieho svahu hravo tlačiť naozaj každý.
18 V batéria Kärcher Battery Power
Set LMO 18-33 Battery
Maximálna pohyblivosť a manévrovateľnosť s nízkou hmotnosťou. Súprava LMO 18-33 Battery s batériou 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power ponúka pohodlie akumulátorovej kosačky zabalenej do kompaktných rozmerov.
Napätie batérie: 18 V
Šírka kosenia: 33 cm
Výška rezu: 35 – 65 mm
Objem zberného koša: 35 l
Výdrž na jedno nabitie batérie*: 250 m²
* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power.
Set LMO 18-36 Battery
Pohodlné nastavenie výšky kosenia v hornej časti zariadenia a výdrž až do 350 m² na jedno nabitie batérie: set LMO 18-36 Battery je vysoko flexibilná pre malé a stredne veľké trávniky.
Napätie batérie: 18 V
Šírka kosenia: 36 cm
Výška rezu: 30 – 70 mm
Objem zberného koša: 45 l
Výdrž na jedno nabitie batérie*: 350 m²
Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power.
36 V batéria Kärcher Battery Power
Set LMO 36-40 Battery
Vďaka výdrži na ploche až 550 m² na jedno nabitie batérie a objemu zberného koša 50 l je ideálna aj pre veľké trávniky: kosačka set LMO 36-40 Battery s výkonnou batériou 36 V/5,0 Ah.
Napätie batérie: 36 V
Šírka kosenia: 40 cm
Výška rezu: 20 – 70 mm
Objem zberného koša: 50 l
Výdrž na jedno nabitie batérie*: 550 m²
* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power.
Set LMO 36-46 Battery
Kosenie bez námahy, a to aj na svahoch: set LMO 36-46 Battery je vybavený funkciou Push Assist, ktorá poskytuje podporu pohonu zadných kolies.
Napätie: 36 V
Šírka kosenia: 46 cm
Výška rezu: 20 – 70 mm
Objem zberného koša: 55 l
Výdrž na jedno nabitie batérie*: 650 m²
* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power.