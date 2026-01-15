Batériová reťazová píla Kärcher
Vďaka jednoduchému napnutiu reťaze, automatickému mazaniu reťaze a vysokému reznému výkonu dosahujú akumulátorové reťazové píly Kärcher vynikajúce výsledky a ľahko sa používajú.
Komfortné rezanie dreva s AKU reťazovou pílou
Benzínové záhradné stroje vyžadujú kvôli zachovaniu funkčnosti neustálu starostlivosť. Výmena sviečok, uhlíkov, filtrov, oleja, prípadne miešanie oleja s benzínom, čistenie motora alebo karburátora a zazimovanie strojov človeku často zaberie viac času než samotná práca s týmito strojmi. V prípade, že niektorý z úkonov zanedbáte, nespoľahlivosť týchto strojov vás zastihne vždy v tej najnevhodnejšej chvíli a pílu alebo iný nástroj jednoducho nenaštartujete. Batériové reťazové píly Kärcher sú vždy pripravené na použitie. Stačí pripojiť nabitú batériu a môžete bez problémov rezať.
Univerzálny AKU ekosystém Kärcher
Všetky stroje z modelových radov AKU techniky Kärcher môžete pripojiť k rovnakému typu batérie.
Je len na vás, či budete používať jednu batériu v piatich alebo aj desiatich rôznych strojoch, alebo si napríklad k reťazovej píle kúpite tri batérie, aby ste mohli nepretržite pracovať celé hodiny a batérie jednoducho nabíjať a vymieňať. V ponuke máme, samozrejme, aj praktické rýchlonabíjačky na 18-voltové aj 36-voltové modely akumulátorov.
Automatické mazanie reťaze
Na zabezpečenie spoľahlivého a čistého rezu je potrebné reťaz správne namazať. O to sa postará systém automatického mazania. Do nádoby priamo na píle stačí naliať olej určený na mazanie reťaze, ktorý sa počas rezania postupne uvoľňuje priamo na reťaz. Zuby reťaze sú navyše vyrobené z kvalitnej ocele – po každom prebrúsení vydržia ostré na stovky ďalších čistých rezov.
Kompaktná píla na rýchle úlohy v teréne
Reťazová píla CNS Battery 18-30 s kratšou lištou je ideálnym pomocníkom na chalupu, do auta alebo všade tam, kde potrebujete nečakane spracovať drevo aj bez zdroja benzínu alebo elektrickej zásuvky. S kompaktnou pílou hravo odstránite aj menší spadnutý strom, ktorý vám blokuje napríklad príjazdovú cestu. Hravo s ňou nachystáte drevo na opekanie alebo grilovanie. Pri výmene batérií s ňou však môžete drevo rezať celý deň – a to až do hrúbky polien 30 cm.
Plnohodnotná píla na spracovanie veľkého množstva dreva
Reťazová píla CNS BATTERY 36-35 s pílovým listom dlhým 35 cm hravo nahradí bežné domáce motorové reťazové píly. S výkonnou a veľkokapacitnou 36-voltovou batériou si poradí aj s väčšou kopou hrubších konárov. Bezuhlíkový motor sa postará o dlhú životnosť stroja a počas práce môžete komfortne sledovať zostávajúci čas nabíjania a kapacitu náhradnej batérie. Samozrejmosťou je ukazovateľ hladiny oleja na mazanie reťaze.
Píla s teleskopickou rukoväťou na komfortnú úpravu drevín
Reťazová píla PSW 18-20 Battery je nenahraditeľným pomocníkom každého ovocinára alebo záhradkára. Rezanie konárov na nedostupných miestach nie je ani s použitím stabilného rebríka vždy práve bezpečné. S teleskopickou rukoväťou a výkonnou pílou to však hravo zvládnete aj zo zeme. Postarajte sa o suché konáre na stromoch až do hrúbky 20 cm vo výške až 4 metrov. Píla dokáže na jedno nabitie zvládnuť až 160 rezov.