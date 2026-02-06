Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set
Žiadny kábel, ale batéria, 17 l nádoba z nehrdzavejúcej ocele a príslušenstvo pre väčšiu flexibilitu: to je vysávač WD 3 Battery Premium Set z batériovej platformy 36 V Battery Power.
Batéria s dobou výdrže 15 minút je už súčasťou WD 3 Premium Battery Set – takže sa môžete pustiť rovno do práce. Stav batérie sa zobrazuje na LCD displeji batérie po celú dobu práce. Prémiový variant batériového a výkonného mokro suchého vysávača obsahuje robustnú a nárazuvzdornú nádobu z nehrdzavejúcej ocele. Poskytuje plnú funkčnosť mokrého a suchého vysávača bez potreby napájania. Sacia hadica optimalizovaná pre prietok a podlahová hubica smart clips so zmiešanou vložkou zlepšujú zachytávanie nečistôt a zaručujú dokonalú čistotu. Vďaka patónovému filtru je možné suché a mokré nečistoty ľahko vysávať bez nutnosti výmeny filtra. Obsahuje tiež: funkciu fúkania, odnímateľnú rukoväť pre priame pripevnenie príslušenstva, parkovaciu polohu pre saciu trubicu a podlahovú hubicu, uzamykací systém Pull & Push, ergonomickú rukoväť na prenášanie a mimoriadne praktický úložný priestor na príslušenstvo. WD 3 Battery Premium Set je súčasťou platformy 36 V Kärcher Battery Power, takže jeho akumulátor možno pre väčšiu flexibilitu použiť aj v iných 36 V akumulátorových platformách.
Vlastnosti a výhody
36 V Kärcher Battery Power vymeniteľná batériaUmožňuje pracovať bez potreby napájania a tým dosiahnuť maximálnu voľnosť pohybu Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilná batéria so všetkými strojmi zo systému vymeniteľných batérií 36 V Battery Power.
Špeciálny patrónový filterNa mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Praktická funkcia fúkaniaVšade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania. Odstránenie nečistôt bez námahy, napríklad zo štrkového lôžka
Podlahová hubica a sacia hadica
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Odnímateľná rukoväť
- Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
- Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
- Úsporné, bezpečné a praktické odkladanie sacej hadice a príslušenstva.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
- Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Prepravné kolieska
- Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|menovitý príkon (W)
|300
|Sací výkon (W)
|80
|Vysávanie (mbar)
|max. 110
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 40
|Objem nádoby (l)
|17
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 70 (2,5 Ah) / Približne 140 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 15 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|315
|Nabíjací prúd (A)
|0,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|388 x 340 x 525
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 36 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: 36 V Battery Power štandardná nabíjačka (1 ks.)
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- inteligentný displej: integrovaný v batérii
- Funkcia fúkania
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
- Terasa
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradný domček
- Interiér vozidla
- Kvapaliny
- Dielňa
- Garáž
- Pivnica
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
