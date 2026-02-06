Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set

Žiadny kábel, ale batéria, 17 l nádoba z nehrdzavejúcej ocele a príslušenstvo pre väčšiu flexibilitu: to je vysávač WD 3 Battery Premium Set z batériovej platformy 36 V Battery Power.

Batéria s dobou výdrže 15 minút je už súčasťou WD 3 Premium Battery Set – takže sa môžete pustiť rovno do práce. Stav batérie sa zobrazuje na LCD displeji batérie po celú dobu práce. Prémiový variant batériového a výkonného mokro suchého vysávača obsahuje robustnú a nárazuvzdornú nádobu z nehrdzavejúcej ocele. Poskytuje plnú funkčnosť mokrého a suchého vysávača bez potreby napájania. Sacia hadica optimalizovaná pre prietok a podlahová hubica smart clips so zmiešanou vložkou zlepšujú zachytávanie nečistôt a zaručujú dokonalú čistotu. Vďaka patónovému filtru je možné suché a mokré nečistoty ľahko vysávať bez nutnosti výmeny filtra. Obsahuje tiež: funkciu fúkania, odnímateľnú rukoväť pre priame pripevnenie príslušenstva, parkovaciu polohu pre saciu trubicu a podlahovú hubicu, uzamykací systém Pull & Push, ergonomickú rukoväť na prenášanie a mimoriadne praktický úložný priestor na príslušenstvo. WD 3 Battery Premium Set je súčasťou platformy 36 V Kärcher Battery Power, takže jeho akumulátor možno pre väčšiu flexibilitu použiť aj v iných 36 V akumulátorových platformách.

Vlastnosti a výhody
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set: 36 V Kärcher Battery Power vymeniteľná batéria
36 V Kärcher Battery Power vymeniteľná batéria
Umožňuje pracovať bez potreby napájania a tým dosiahnuť maximálnu voľnosť pohybu Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilná batéria so všetkými strojmi zo systému vymeniteľných batérií 36 V Battery Power.
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set: Špeciálny patrónový filter
Špeciálny patrónový filter
Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set: Praktická funkcia fúkania
Praktická funkcia fúkania
Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania. Odstránenie nečistôt bez námahy, napríklad zo štrkového lôžka
Podlahová hubica a sacia hadica
  • Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
  • Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Odnímateľná rukoväť
  • Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
  • Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Praktická parkovacia poloha
  • Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
  • Úsporné, bezpečné a praktické odkladanie sacej hadice a príslušenstva.
Uzamykací systém „Pull & Push"
  • Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
  • Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Prepravné kolieska
  • Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 36 V batériová platforma
menovitý príkon (W) 300
Sací výkon (W) 80
Vysávanie (mbar) max. 110
Prietok vzduchu (l/s) max. 40
Objem nádoby (l) 17
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Kapacita (Ah) 2,5
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 70 (2,5 Ah) / Približne 140 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 15 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 315
Nabíjací prúd (A) 0,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 67
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10
Rozmery (d x š x v) (mm) 388 x 340 x 525

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 36 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: 36 V Battery Power štandardná nabíjačka (1 ks.)
  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • inteligentný displej: integrovaný v batérii
  • Funkcia fúkania
  • Parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set

Video

Oblasti využitia
  • Terasa
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Záhradný domček
  • Interiér vozidla
  • Kvapaliny
  • Dielňa
  • Garáž
  • Pivnica
  • Vstupný priestor
  • Domáca dielňa
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery
Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher