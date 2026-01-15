Aku fúkače lístia a vysávače lístia

Listy. Aj keď je na ne na jeseň pekný pohľad, niekto ich musí odstrániť – z chodníkov a príjazdových ciest z bezpečnostných dôvodov a z trávnikov, aby sa predišlo ich poškodeniu. Metly a hrable, ktoré sú poháňané iba silou našich svalov rýchlo dosiahnu svoje limity. To však neplatí pre výkonné, batériou poháňané fúkače lístia od spoločnosti Kärcher! Sú k dispozícii vždy, keď ich potrebujete, bez ohľadu na miesto, pohodlne sadnú do ruky a rýchlo a dôkladne odstránia lístie.

LBL
0 Počet produktov

Posuňte hranice čistenia s fúkačmi Kärcher.

Či už na chodníkoch alebo na príjazdových cestách alebo na trávniku: bez ohľadu na to, kde sa na jeseň lístie hromadí, vysoko výkonné akumulátorové fúkače lístia a vysávače lístia od spoločnosti Kärcher ich výkonne a účinne odstránia. Tam kde sila svalov alebo iné nástroje dosiahnu svoje limity, zapôsobia rýchlosťou vzduchu až 240 km/h a maximálnym komfortom pre používateľa – a tak rýchlo a efektívne zaistia povrchy bez lístia. Fúkače na lístie Kärcher sú ideálnou voľbou pre čistenie menších záhrad, no tento výkonný záhradný stroj si ľahko poradí aj s väčšími verejnými priestranstvami ako sú parky, cintoríny alebo areály firiem. 

Vlastnosti fúkača lístia a vysávača lístia

Nízka hmotnosť a ľahká manipulácia

Sacie a vyfukovacie trubice sa dajú jednotlivo odstrániť: pracujte bez únavy vďaka zníženiu hmotnosti vďaka možnosti samostatného odstránenia dielov. S fúkačom na lístie dokážete pracovať aj bez použitia ramenného popruhu.

Akumulátorový fukár a vysávač - rozloženie na časti

Turbo výkon aj pre udupané či mokré lístie

Turbo zrýchlenie: Poskytuje dočasné zvýšenie výkonu pre funkciu vysávania a dúchadla. S väčšími kopami zvlhnutého lístia je niekedy problém pohnúť aj pomocou manuálneho náradia. S turbo funkciou však dokáže fúkač ľahko rozbiť a odfúknuť aj niekoľkodňovú hromadu lístia.

Turbo zrýchlenie

Jednoduché prepínanie medzi funkciami

Páka výberu na nastavenie funkcie: plynulé nastavenie medzi vysávaním a fúkaním, tiež s možnosťou kombinovanej funkcie. Na vysávanie aj fúkanie tak nepotrebujete dva samostatné prístroje.

Páka výberu funkcie: nastavenie medzi vysávaním a fúkaním
Man using the second carrying handle on the Battery Blower vac
Obojručný úchop fúkača na lístie

Dvojručné uchopenie: zaisťuje ideálne rozloženie hmotnosti a ľahkú manipuláciu. S fúkačom dokáže záhradu rýchlo poupratovať naozaj každý.

Vodiace kolieska pre Blower Battery Vac
Nechce sa vám fúkač nosiť v rukách?

Odnímateľné vodiace kolieska uľahčujú a zefektívňujú prácu. Kolieska sú ideálnym pomocníkom pri odstraňovaní listov z dlažby a iných spevnených plôch, no ľahko si poradia aj s jazdou napríklad po trávniku.

Veľkokapacitná dúchačka
Veľký zberný kôš na pozbierané listy

45-litrový objem vaku: zaručuje nepretržitú prácu po dlhú dobu. Vďaka vodiacim kolieskam môžete aj s plným košom ďalej ľahko manipulovať s vysávačom na lístie a odviezť ho na kompost alebo iné určené miesto.

Bezkefový motor
Bezúdržbový motor

Bezkefový motor: pre dlhšiu dobu prevádzky a lepšiu životnosť zariadenia. Žiadne dolievanie benzínu, štartovanie lankom, čistenie karburátora či výmena oleja. Elektrický motor 

odnímateľná plochá dýza
Precízna práca s fúkačom na lístie

Odnímateľná plochá dýza: na presné a bodové čistenie. Listy môžu byť napríklad fúkané jednosmerne do hromady. Už žiadne listy poletujúce chaoticky po celej záhrade. 

Kontrola rýchlosti
Regulácia výkonu na dosah ruky

Regulácia premenlivej rýchlosti: umožňuje nepretržité prispôsobovanie rýchlosti v závislosti od úlohy. Pokojne môžete prejsť od jednotlivých lístkov až po veľké kopy lístia a všetky povysávať alebo odfúknuť vďaka regulátoru výkonu ovládaného palcom ruky.

Celý upratovací tím v jednom zariadení

Akumulátorové vysávacie dúchadlo BLV 36-240 Battery okamžite vyfúkne, vysaje a naseká zelený odpad. Pri rýchlosti až 240 km/h tiež okamžite odstraňuje mokré listy, trávy a živé ploty a po rozrezaní na malé kúsky ich privádza do integrovaného vrecka na listy s mimoriadne veľkou kapacitou.

icon_arrow

Rozdrvený odpad pripravený do kompostu

Či už vysávate suché listy, pokosenú trávu odviatu až na dlažbe alebo odrezky ihličia po úprave živých plotov plotostrihom, nasekaná zmes je pripravená pre okamžité zaryľovanie do obrábanej pôdy alebo na ďalšie zretie v kompostéri či na hnojisku. Organický odpad vo vašej záhrade tak fúkač a vysávač lístia okamžite premení na hnojivo.

Batériový pohon pre prácu v každej situácii

Už po ceste na chalupu nemusíte rozmýšľať, kde dokúpite benzín do bandasky. S aku pohonom môžete pracovať bez otravných káblov naozaj kdekoľvek. Vďaka rýchlonabíjačke a možnosti dokúpenia náhradnej batérie je s batériovým fúkačom a vysávačom na lístie možné pracovať naozaj nepretržite. Pri použití batérie s vyššou kapacitou je na jedno nabitie možné upraviť plochu vašej záhrady o rozlohe až 1100 m2.

Vlastnosti fúkača lístia

Komfortné použitie v každej situácii

Maximálna voľnosť pohybu bez nepríjemného napájacieho kábla, ale s dokonalou rovnováhou.

LBL

Poradí si aj s odolnými usadeninami

Odnímateľná plochá dýza s integrovaným stieračom okrajov uvoľňuje mokré listy a zhutnené nečistoty.

LBL

Okamžite pripravený na použitie

Ergonomická rukoväť a jednoduchá obsluha vďaka pohodlne umiestnenému ovládaču rýchlosti.

LBL
LBL
Vysoká variabilita výkonu

Ergonomická rukoväť a užívateľský príjemné a pohodlné riadenie rýchlosti.

LBL
Jednoduché skladovanie a transport stroja

Vymeniteľnú dvojdielnu trubicu je možné prispôsobiť, ušetrí priestor pri skladovaní.

LBL
Dlhá životnosť vďaka ochranným prvkom

Atraktívny dizajn Kärcher a ochrana nasávania na ventilačnej jednotke.

LBL
Rýchle vyčistenie tých najodolnejších nečistôt

Odnímateľná plochá hlavica s integrovaným stierajúcim okrajom uvoľňuje mokré listý a zhutnené nečistoty.

LBL
Čistite kdekoľvek vďaka aku pohonu

Maximálna voľnosť z pohybu bez napájacieho kábla, ale s dokonalou rovnováhou.

3D model

icon_arrow

18 V batéria Kärcher Battery Power

Set LBL 2 Battery

 

Listy. Aj keď je na ne na jeseň pekný pohľad, niekto ich musí odstrániť – z chodníkov a príjazdových ciest z bezpečnostných dôvodov a z trávnikov, aby sa predišlo ich poškodeniu. Metly a hrable, ktoré sú poháňané iba silou našich svalov rýchlo dosiahnu svoje limity. To však neplatí pre výkonné, batériou poháňané fúkače lístia od spoločnosti Kärcher! Sú k dispozícii vždy, keď ich potrebujete, bez ohľadu na miesto, pohodlne sadnú do ruky a rýchlo a dôkladne odstránia lístie.

Napätie: 18 V

Rýchlosť prúdenia vzduchu: Max. 210 km/h

Objemový prietok: Max. 220 m³/h

Výdrž na jedno nabitie batérie*: Max. 400 m²

Hmotnosť: 2,0 kg

Dúchacia trubica: Dvojdielna

Plochá dýza vr. stierača okrajov: Áno

Regulácia výkonu: Jednostupňová

Nabíjačka batérie: Štandardná nabíjačka Kärcher Battery Power 18 V

 

* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

Battery Blower vac BLV 18-200

BLV 18-200 Battery

 

Funkcia 3 v 1: vysávanie, fúkanie a mulčovanie pomocou jediného zariadenia – minimálne úsilie pre dokonalé výsledky. Bezkomutátorový motor zariadenia predlžuje životnosť a zvyšuje výkon.

 

Rýchlosť prúdenia vzduchu v režime dúchadla: Max. 200 km/h

Výdrž na jedno nabitie batérie v režime dúchadla*: Max. 425 m²

Rýchlosť prúdenia vzduchu v odsávacom režime: Max. 130 km/h

Výdrž na jedno nabitie batérie v odsávacom režime*: Max. 45 l

Hmotnosť bez príslušenstva: 3,5 kg

Batéria a nabíjačka batérie: Nie je súčasťou dodávky

 

* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

36 V batéria Kärcher Battery Power

Set LBL 4 Battery

 

Bez ohľadu na to, kde sa lístie na jeseň hromadí, akumulátorový fúkač lístia LBL 4 Battery ho účinne a efektívne odloží nabok. Keď sila svalov alebo iné nástroje dosiahnu svoje limity, zaujme vďaka dvojstupňovej regulácii výkonu a maximálnemu pohodliu používateľa.

Napätie: 36 V

Rýchlosť prúdenia vzduchu: Max. 250 km/h

Objemový prietok: Max. 330 m³/h

Výdrž na jedno nabitie batérie*: Max. 550 m²

Hmotnosť: 2,2 kg

Dúchacia trubica: Dvojdielna

Plochá dýza vr. stierača okrajov: Áno

Regulácia výkonu: Dvojstupňová

Nabíjačka batérie: Rýchla nabíjačka Kärcher Battery Power 36 V

Batéria, ktorá je súčasťou dodávky: 36 V/2,5 Ah

 

* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

Battery blower vac

Batéria BLV 36-240

 

Listy, odrezky trávy, odrezky živých plotov a zelený odpad nemajú proti akumulátorovému fúkaču lístia a vysávaču lístia BLV 36-240 Battery a bezkomutátorovým a extrémne účinným motorom šancu. Praktická funkcia 3 v 1 nielen nafúka všetky listy a odrezky na kopu, ale tiež ich okamžite vysaje a naseká.

 

Rýchlosť prúdenia vzduchu v režime dúchadla: Max. 240 km/h

Výdrž na jedno nabitie batérie v režime dúchadla*: Max. 550 m²

Rýchlosť prúdenia vzduchu v odsávacom režime: Max. 130 km/h

Výdrž na jedno nabitie batérie v odsávacom režime*: Max. 75 l

Hmotnosť bez príslušenstva: 4,2 kg

Batéria a nabíjačka batérie: Nie je súčasťou dodávky

 

* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.