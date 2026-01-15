Aku fúkače lístia a vysávače lístia
Listy. Aj keď je na ne na jeseň pekný pohľad, niekto ich musí odstrániť – z chodníkov a príjazdových ciest z bezpečnostných dôvodov a z trávnikov, aby sa predišlo ich poškodeniu. Metly a hrable, ktoré sú poháňané iba silou našich svalov rýchlo dosiahnu svoje limity. To však neplatí pre výkonné, batériou poháňané fúkače lístia od spoločnosti Kärcher! Sú k dispozícii vždy, keď ich potrebujete, bez ohľadu na miesto, pohodlne sadnú do ruky a rýchlo a dôkladne odstránia lístie.
Posuňte hranice čistenia s fúkačmi Kärcher.
Či už na chodníkoch alebo na príjazdových cestách alebo na trávniku: bez ohľadu na to, kde sa na jeseň lístie hromadí, vysoko výkonné akumulátorové fúkače lístia a vysávače lístia od spoločnosti Kärcher ich výkonne a účinne odstránia. Tam kde sila svalov alebo iné nástroje dosiahnu svoje limity, zapôsobia rýchlosťou vzduchu až 240 km/h a maximálnym komfortom pre používateľa – a tak rýchlo a efektívne zaistia povrchy bez lístia. Fúkače na lístie Kärcher sú ideálnou voľbou pre čistenie menších záhrad, no tento výkonný záhradný stroj si ľahko poradí aj s väčšími verejnými priestranstvami ako sú parky, cintoríny alebo areály firiem.
Vlastnosti fúkača lístia a vysávača lístia
Nízka hmotnosť a ľahká manipulácia
Sacie a vyfukovacie trubice sa dajú jednotlivo odstrániť: pracujte bez únavy vďaka zníženiu hmotnosti vďaka možnosti samostatného odstránenia dielov. S fúkačom na lístie dokážete pracovať aj bez použitia ramenného popruhu.
Turbo výkon aj pre udupané či mokré lístie
Turbo zrýchlenie: Poskytuje dočasné zvýšenie výkonu pre funkciu vysávania a dúchadla. S väčšími kopami zvlhnutého lístia je niekedy problém pohnúť aj pomocou manuálneho náradia. S turbo funkciou však dokáže fúkač ľahko rozbiť a odfúknuť aj niekoľkodňovú hromadu lístia.
Jednoduché prepínanie medzi funkciami
Páka výberu na nastavenie funkcie: plynulé nastavenie medzi vysávaním a fúkaním, tiež s možnosťou kombinovanej funkcie. Na vysávanie aj fúkanie tak nepotrebujete dva samostatné prístroje.
Obojručný úchop fúkača na lístie
Dvojručné uchopenie: zaisťuje ideálne rozloženie hmotnosti a ľahkú manipuláciu. S fúkačom dokáže záhradu rýchlo poupratovať naozaj každý.
Nechce sa vám fúkač nosiť v rukách?
Odnímateľné vodiace kolieska uľahčujú a zefektívňujú prácu. Kolieska sú ideálnym pomocníkom pri odstraňovaní listov z dlažby a iných spevnených plôch, no ľahko si poradia aj s jazdou napríklad po trávniku.
Veľký zberný kôš na pozbierané listy
45-litrový objem vaku: zaručuje nepretržitú prácu po dlhú dobu. Vďaka vodiacim kolieskam môžete aj s plným košom ďalej ľahko manipulovať s vysávačom na lístie a odviezť ho na kompost alebo iné určené miesto.
Bezúdržbový motor
Bezkefový motor: pre dlhšiu dobu prevádzky a lepšiu životnosť zariadenia. Žiadne dolievanie benzínu, štartovanie lankom, čistenie karburátora či výmena oleja. Elektrický motor
Precízna práca s fúkačom na lístie
Odnímateľná plochá dýza: na presné a bodové čistenie. Listy môžu byť napríklad fúkané jednosmerne do hromady. Už žiadne listy poletujúce chaoticky po celej záhrade.
Regulácia výkonu na dosah ruky
Regulácia premenlivej rýchlosti: umožňuje nepretržité prispôsobovanie rýchlosti v závislosti od úlohy. Pokojne môžete prejsť od jednotlivých lístkov až po veľké kopy lístia a všetky povysávať alebo odfúknuť vďaka regulátoru výkonu ovládaného palcom ruky.
Rozdrvený odpad pripravený do kompostu
Či už vysávate suché listy, pokosenú trávu odviatu až na dlažbe alebo odrezky ihličia po úprave živých plotov plotostrihom, nasekaná zmes je pripravená pre okamžité zaryľovanie do obrábanej pôdy alebo na ďalšie zretie v kompostéri či na hnojisku. Organický odpad vo vašej záhrade tak fúkač a vysávač lístia okamžite premení na hnojivo.
Batériový pohon pre prácu v každej situácii
Už po ceste na chalupu nemusíte rozmýšľať, kde dokúpite benzín do bandasky. S aku pohonom môžete pracovať bez otravných káblov naozaj kdekoľvek. Vďaka rýchlonabíjačke a možnosti dokúpenia náhradnej batérie je s batériovým fúkačom a vysávačom na lístie možné pracovať naozaj nepretržite. Pri použití batérie s vyššou kapacitou je na jedno nabitie možné upraviť plochu vašej záhrady o rozlohe až 1100 m2.
Vlastnosti fúkača lístia
Komfortné použitie v každej situácii
Maximálna voľnosť pohybu bez nepríjemného napájacieho kábla, ale s dokonalou rovnováhou.
Poradí si aj s odolnými usadeninami
Odnímateľná plochá dýza s integrovaným stieračom okrajov uvoľňuje mokré listy a zhutnené nečistoty.
Okamžite pripravený na použitie
Ergonomická rukoväť a jednoduchá obsluha vďaka pohodlne umiestnenému ovládaču rýchlosti.
Vysoká variabilita výkonu
Ergonomická rukoväť a užívateľský príjemné a pohodlné riadenie rýchlosti.
Jednoduché skladovanie a transport stroja
Vymeniteľnú dvojdielnu trubicu je možné prispôsobiť, ušetrí priestor pri skladovaní.
Dlhá životnosť vďaka ochranným prvkom
Atraktívny dizajn Kärcher a ochrana nasávania na ventilačnej jednotke.
Rýchle vyčistenie tých najodolnejších nečistôt
Odnímateľná plochá hlavica s integrovaným stierajúcim okrajom uvoľňuje mokré listý a zhutnené nečistoty.
Čistite kdekoľvek vďaka aku pohonu
Maximálna voľnosť z pohybu bez napájacieho kábla, ale s dokonalou rovnováhou.
3D model
18 V batéria Kärcher Battery Power
Set LBL 2 Battery
Listy. Aj keď je na ne na jeseň pekný pohľad, niekto ich musí odstrániť – z chodníkov a príjazdových ciest z bezpečnostných dôvodov a z trávnikov, aby sa predišlo ich poškodeniu. Metly a hrable, ktoré sú poháňané iba silou našich svalov rýchlo dosiahnu svoje limity. To však neplatí pre výkonné, batériou poháňané fúkače lístia od spoločnosti Kärcher! Sú k dispozícii vždy, keď ich potrebujete, bez ohľadu na miesto, pohodlne sadnú do ruky a rýchlo a dôkladne odstránia lístie.
Napätie: 18 V
Rýchlosť prúdenia vzduchu: Max. 210 km/h
Objemový prietok: Max. 220 m³/h
Výdrž na jedno nabitie batérie*: Max. 400 m²
Hmotnosť: 2,0 kg
Dúchacia trubica: Dvojdielna
Plochá dýza vr. stierača okrajov: Áno
Regulácia výkonu: Jednostupňová
Nabíjačka batérie: Štandardná nabíjačka Kärcher Battery Power 18 V
* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
BLV 18-200 Battery
Funkcia 3 v 1: vysávanie, fúkanie a mulčovanie pomocou jediného zariadenia – minimálne úsilie pre dokonalé výsledky. Bezkomutátorový motor zariadenia predlžuje životnosť a zvyšuje výkon.
Rýchlosť prúdenia vzduchu v režime dúchadla: Max. 200 km/h
Výdrž na jedno nabitie batérie v režime dúchadla*: Max. 425 m²
Rýchlosť prúdenia vzduchu v odsávacom režime: Max. 130 km/h
Výdrž na jedno nabitie batérie v odsávacom režime*: Max. 45 l
Hmotnosť bez príslušenstva: 3,5 kg
Batéria a nabíjačka batérie: Nie je súčasťou dodávky
* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
36 V batéria Kärcher Battery Power
Set LBL 4 Battery
Bez ohľadu na to, kde sa lístie na jeseň hromadí, akumulátorový fúkač lístia LBL 4 Battery ho účinne a efektívne odloží nabok. Keď sila svalov alebo iné nástroje dosiahnu svoje limity, zaujme vďaka dvojstupňovej regulácii výkonu a maximálnemu pohodliu používateľa.
Napätie: 36 V
Rýchlosť prúdenia vzduchu: Max. 250 km/h
Objemový prietok: Max. 330 m³/h
Výdrž na jedno nabitie batérie*: Max. 550 m²
Hmotnosť: 2,2 kg
Dúchacia trubica: Dvojdielna
Plochá dýza vr. stierača okrajov: Áno
Regulácia výkonu: Dvojstupňová
Nabíjačka batérie: Rýchla nabíjačka Kärcher Battery Power 36 V
Batéria, ktorá je súčasťou dodávky: 36 V/2,5 Ah
* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
Batéria BLV 36-240
Listy, odrezky trávy, odrezky živých plotov a zelený odpad nemajú proti akumulátorovému fúkaču lístia a vysávaču lístia BLV 36-240 Battery a bezkomutátorovým a extrémne účinným motorom šancu. Praktická funkcia 3 v 1 nielen nafúka všetky listy a odrezky na kopu, ale tiež ich okamžite vysaje a naseká.
Rýchlosť prúdenia vzduchu v režime dúchadla: Max. 240 km/h
Výdrž na jedno nabitie batérie v režime dúchadla*: Max. 550 m²
Rýchlosť prúdenia vzduchu v odsávacom režime: Max. 130 km/h
Výdrž na jedno nabitie batérie v odsávacom režime*: Max. 75 l
Hmotnosť bez príslušenstva: 4,2 kg
Batéria a nabíjačka batérie: Nie je súčasťou dodávky
* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.