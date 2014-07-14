Čistenie potrubia

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Čistenie potrubia

Čistenie potrubia - inovatívne systémové riešenie od firmy Kärcher

Občas sa upchá iba odtok, často ale aj celé potrubie. Domáce prostriedky tu väčšinou nepomôžu a mali by ste siahnuť po profesionálnom čistení potrubia od firmy Kärcher.

Ako funguje čistenie potrubia?

Štyri dozadu nasmerované vysokotlakové prúdy posúvajú hadicu potrubím a uvoľnia tak upchatie. Pomocou značenia a značkovacieho krúžku je možné sledovať posúvanie v potrubí. Flexibilná kvalitná hadica s dĺžkou 15 m a 7,5 m je zosilnená textilným výpletom a má extra krátku mosadznú trysku pre optimálnu pohyblivosť v potrubí. Okrem toho je hadica vybavená ochranou proti zalomeniu a mosadznou prípojkou - pre dlhú životnosť.

Kedy sa má čistiť potrubie?

Často sa šíri nepríjemný zápach - aj vo WC. Hlavne vtedy, ak vo vašich odpadových rúrach nie je niečo v poriadku. Tento zápach vzniká v blízkosti odtokov, môže sa však šíriť aj po celom byte. V najhoršom prípade sú rúry upchaté natoľko, že voda príp. odpadová voda nemôže odtekať.

Pohodlné čistenie potrubí a odtokov

Odtok WC, kanalizačné potrubie, odkvapové zvody, ale aj ďalšie hrubé potrubia a hadice. So systémovým riešením Kärcher už nemusíte volať profesionálnu firmu s „krtkom“, ani do odtokov liať rôzne chemikálie, ktoré môžu nielen poškodiť samotné potrubie, sanitu či batérie, ale aj vaše zdravie a pokožku. Pomocou vysokotlakového čističa a súpravy na čistenie potrubí alebo súpravy na čistenie odkvapov a potrubí si poradíte s akoukoľvek haváriou súvisiacou s upchatým potrubím sami. Dostatočne dlhá hadica si poradí aj s upchatým či zaneseným odtokovým potrubím v poschodových budovách. Zvody a žľaby môžu byť zanesené lístím a inými nečistotami, no v prípade odtokov na použitú vodu z domácnosti ide najčastejšie o zmes vlasov a stuhnutej kozmetiky či zvyškov jedla a mastnoty. 

Vhodné stroje a príslušenstvo

Vysokotlakový čistič K 4 Premium Full Control Home

Súprava na čistenie strešných odkvapov a potrubia

Súprava na čistenie potrubia PC 15, 15 m