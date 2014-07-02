Súprava na čistenie strešných odkvapov, žľabov a potrubí

Súprava na čistenie strešných odkvapov, žľabov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapy vyčistíte bez námahy.

Múdre riešenie 2 v 1 na čistenie strešných odkvapov a upchatých potrubí príp. odtokov. Inovačná súprava na čistenie strešných žľabov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. V strešnom žľabe sa pohybuje samostatne na sánkach s použitím svorky na upevnenie, bez toho, aby musel používateľ stáť neustále vedľa na rebríku. Súprava na čistenie strešných žľabov je vybavená tryskou na čistenie potrubia so štyrmi vysokotlakovými prúdmi nasmerovanými dozadu a sánkami s vysokotlakovou tryskou, ktoré sa pohybujú po odkvape či žľabe. Jednoduché striedanie príslušenstva. Ochrana proti zalomeniu hadice a mosadzná prípojka zaručujú dlhú životnosť. Dĺžka hadice je 20 m. Vrátane ochranného sita, ktoré zabraňuje vstupu lístia a nečistôt do odtokovej rúry a jej následnému upchatiu. Súprava na čistenie strešných žľabov a potrubí sa hodí pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K2 - K7.

Vlastnosti a výhody
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
Štyri dozadu nasmerované vysokotlakové prúdy
Ochrana proti prelomeniu
Mosadzná prípojka
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 20
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 340 x 100

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti využitia
  • Kanalizácie
  • Zvody
  • Odkvapy
