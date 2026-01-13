Vysokotlakový čistič K 2 Power Control

S podporou aplikácie pre vysokotlakového čistič Kärcher K 2 Power Control, napríklad na čistenie bicyklov, záhradného náradia alebo záhradného nábytku.

Staňte sa expertom na čistenie pomocou aplikácie Kärcher Home & Garden. V kombinácii s vysokotlakovým čističom Kärcher K 2 Power Control môžete dosiahnuť špičkové výsledky čistenia. Aplikácia obsahuje užitočného konzultanta aplikácií, ktorý používateľovi pomôže s praktickými tipmi a trikmi pre každú úlohu čistenia. Aplikácia tiež ponúka komplexnú službu vrátane informácií o zariadení, aplikácii a portáli Kärcher Service. Tlakový čistič je vybavený vysokotlakovou pištoľou a dvoma pracovnými nádstavcami s adaptérom Quick Connect. Úroveň tlaku je možné nastaviť priamo na nádstavci Click Vario Power - pre maximálnu kontrolu pri každej úlohe čistenia. Prístroj má tiež výškovo nastaviteľnú teleskopickú rukoväť pre pohodlný transport a skladovanie, saciu hadicu pre ľahké nanášanie čistiacich prostriedkov, praktické držiaky na príslušenstvo, vysokotlakovú pištoľ, ako aj 5 metrovú hadicu.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Power Control: Aplikácia Home & Garden
Aplikácia Home & Garden
Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Power Control: Vysokotlaková pištoľ a pracovný nádstavec Quick Connect
Vysokotlaková pištoľ a pracovný nádstavec Quick Connect
Jednoduché pripevnenie a otočenie - k dispozícii sú dva rôzne pracovné nádstavce. Optimálne nastavenie tlaku - je možné zvoliť tri stupne tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Jednoduché ovládanie - symboly na pracovných nádstavcoch zobrazujú nastavenia, ktoré boli vykonané.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Power Control: Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväť
Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväť
Pre pohodlnú výšku. K vysokotlakovému čističu si môžete objednať aj ďalšie doplnkové príslušenstvo pre ešte efektívnejšie čistenie spolu s čistiacimi prostriedkami určenými priamo pre použitie so strojmi Kärcher. Kompletne zasúvateľné pre optimálne odkladanie.
Integrovaná sacia hadica
  • Pre rýchle, jednoduché a pohodlné nanášanie čistiacich prostriedkov pomocou vysokotlakového čističa.
  • Možno použiť bez komplikácií. Sacia hadica na použitie čistiacich prostriedkov.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh prúdu (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Prietok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,4
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 246 x 280 x 586

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Vario Power pracovný nadstavec
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 5 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávanie
  • Teleskopická rukoväť
  • Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Malé autá
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 2 Power Control náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher