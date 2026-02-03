Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS
Malé a priestorovo úsporné: K 2 Premium Horizontal je perfektný tlakový čistič na príležitostné použitie a ľahké nečistoty, napríklad na bicykloch alebo na záhradnom nábytku.
Rýchly ako blesk: ultrakompaktný, priestorovo úsporný horizontálny tlakový čistič K 2 eliminuje nečistoty z malých povrchov a vozidiel, záhradného náradia a vonkajšieho nábytku takmer okamžite. Zariadenie je ideálne pre všetky príležitostné upratovacie úlohy okolo domu a záhrady. Pomocou nadstavca Vario Power Spray (VPS) možno tlak vody jednoducho nastaviť tak, aby vyhovoval povrchu jednoduchým otáčaním. Vďaka nízkej hmotnosti a praktickej integrovanej rukoväti na prenášanie môžete model K 2 Horizontal ľahko prepraviť tam, kde je to potrebné. Systém Quick Connect ponúka ďalšie pohodlie, pretože jeho rýchlospojka umožňuje zacvaknutie štvormetrovej vysokotlakovej hadice dovnútra a jednoduché vytiahnutie z pištole a zariadenia. Spúšťovú pištoľ a pracovný nadstavec je možné pohodlne uložiť na samotné zariadenie. Kábel sa šikovne ovinie okolo základne zariadenia.
Vlastnosti a výhody
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadeniePre nekomplikované odkladanie nenáročné na miesto, aj v malých priestoroch. Dá sa nosiť iba jednou rukou.
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedokPohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Upratané a zorganizovanéHadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Systém Quick Connect
- Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak ( /bar)
|20 / max. 110
|Prietok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 197 x 264
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 4 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Integrovaný vodný filter
- Navíjanie kábla
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher