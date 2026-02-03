Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS

Malé a priestorovo úsporné: K 2 Premium Horizontal je perfektný tlakový čistič na príležitostné použitie a ľahké nečistoty, napríklad na bicykloch alebo na záhradnom nábytku.

Rýchly ako blesk: ultrakompaktný, priestorovo úsporný horizontálny tlakový čistič K 2 eliminuje nečistoty z malých povrchov a vozidiel, záhradného náradia a vonkajšieho nábytku takmer okamžite. Zariadenie je ideálne pre všetky príležitostné upratovacie úlohy okolo domu a záhrady. Pomocou nadstavca Vario Power Spray (VPS) možno tlak vody jednoducho nastaviť tak, aby vyhovoval povrchu jednoduchým otáčaním. Vďaka nízkej hmotnosti a praktickej integrovanej rukoväti na prenášanie môžete model K 2 Horizontal ľahko prepraviť tam, kde je to potrebné. Systém Quick Connect ponúka ďalšie pohodlie, pretože jeho rýchlospojka umožňuje zacvaknutie štvormetrovej vysokotlakovej hadice dovnútra a jednoduché vytiahnutie z pištole a zariadenia. Spúšťovú pištoľ a pracovný nadstavec je možné pohodlne uložiť na samotné zariadenie. Kábel sa šikovne ovinie okolo základne zariadenia.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS: Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenie
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenie
Pre nekomplikované odkladanie nenáročné na miesto, aj v malých priestoroch. Dá sa nosiť iba jednou rukou.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS: Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Pohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS: Upratané a zorganizované
Upratané a zorganizované
Hadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Systém Quick Connect
  • Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak ( /bar) 20 / max. 110
Prietok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 197 x 264

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 4 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
  • Integrovaný vodný filter
  • Navíjanie kábla
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher