Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car

Vysokotlakový čistič K 4 Power Control s vysokotlakovou pištoľou G 160 Q Power Control a súpravou Car & Home

Vysokotlakový čistič K 4 Power Control umožňuje neuveriteľné ľahké čistenie každého povrchu správnym tlakom. A vďaka aplikácii Kärcher Home & Garden je tiež veľmi ľahké nájsť správny tlak: aplikačný konzultant integrovaný do aplikácie podporuje používateľa praktickými tipmi pre každú situáciu a čistený predmet - pre dokonalé výsledky čistenia. Okrem aplikačného poradcu ponúka táto aplikácia ďalšie užitočné funkcie, ako sú montážne pokyny, pokyny na údržbu a starostlivosť, ako aj portál Kärcher Service. Keď sa nájde správna úroveň tlaku, dá sa ľahko nastaviť otočením dýzy a skontrolovať na vysokotlakovej pištoli G 160 Q Power Control. K 4 Power Control zaujme aj čistiacim systémom Kärcher Plug ‘n’ Clean na ľahkú výmenu čistiaceho prostriedku, teleskopickou rukoväťou pre pohodlnú prepravu a parkovacou polohou pre ľahko dostupné príslušenstvo. Súprava Car & Home obsahuje čistič povrchu T 5 a 1 l čističa kameňov 3 v 1, penovú trysku, rotačnú umývaciu kefu a 1 liter automobilového šampónu.

Vlastnosti a výhody
Aplikácia Home & Garden
Aplikácia Home & Garden
Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavce
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavce
Optimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
Inovatívny systém vkladania pre fľaše s čistiacim prostriedkom Kärcher. Pre rýchle, jednoduché a pohodlné nanášanie čistiacich prostriedkov pomocou vysokotlakového čističa. Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú účinnosť, chránia a starajú sa o povrch.
Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväť
  • Pre pohodlnú výšku. K vysokotlakovému čističu si môžete objednať aj ďalšie doplnkové príslušenstvo pre ešte efektívnejšie čistenie spolu s čistiacimi prostriedkami určenými priamo pre použitie so strojmi Kärcher.
  • Kompletne zasúvateľné pre optimálne odkladanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 230 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2
Prietok (l/h) max. 420
Plošný výkon (m²/h) 30
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,8
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 11,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 16,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 402 x 306 x 588

Balenie obsahuje

  • Súprava pre autá: Rotujúca umývacia kefa, 0,3 l penovacia tryska, autošampón 3 v 1
  • Vysokotlaková pištoľ: G 160 Q Power Control
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 8 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Integrovaná úložná sieť
  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
  • Teleskopická rukoväť
  • Vodou chladený motor
  • Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Malé autá
Príslušenstvo
