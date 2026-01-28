Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car
Vysokotlakový čistič K 4 Power Control s vysokotlakovou pištoľou G 160 Q Power Control a súpravou Car & Home
Vysokotlakový čistič K 4 Power Control umožňuje neuveriteľné ľahké čistenie každého povrchu správnym tlakom. A vďaka aplikácii Kärcher Home & Garden je tiež veľmi ľahké nájsť správny tlak: aplikačný konzultant integrovaný do aplikácie podporuje používateľa praktickými tipmi pre každú situáciu a čistený predmet - pre dokonalé výsledky čistenia. Okrem aplikačného poradcu ponúka táto aplikácia ďalšie užitočné funkcie, ako sú montážne pokyny, pokyny na údržbu a starostlivosť, ako aj portál Kärcher Service. Keď sa nájde správna úroveň tlaku, dá sa ľahko nastaviť otočením dýzy a skontrolovať na vysokotlakovej pištoli G 160 Q Power Control. K 4 Power Control zaujme aj čistiacim systémom Kärcher Plug ‘n’ Clean na ľahkú výmenu čistiaceho prostriedku, teleskopickou rukoväťou pre pohodlnú prepravu a parkovacou polohou pre ľahko dostupné príslušenstvo. Súprava Car & Home obsahuje čistič povrchu T 5 a 1 l čističa kameňov 3 v 1, penovú trysku, rotačnú umývaciu kefu a 1 liter automobilového šampónu.
Vlastnosti a výhody
Aplikácia Home & GardenAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavceOptimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém KärcherInovatívny systém vkladania pre fľaše s čistiacim prostriedkom Kärcher. Pre rýchle, jednoduché a pohodlné nanášanie čistiacich prostriedkov pomocou vysokotlakového čističa. Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú účinnosť, chránia a starajú sa o povrch.
Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväť
- Pre pohodlnú výšku. K vysokotlakovému čističu si môžete objednať aj ďalšie doplnkové príslušenstvo pre ešte efektívnejšie čistenie spolu s čistiacimi prostriedkami určenými priamo pre použitie so strojmi Kärcher.
- Kompletne zasúvateľné pre optimálne odkladanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2
|Prietok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,8
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|11,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|16,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|402 x 306 x 588
Balenie obsahuje
- Súprava pre autá: Rotujúca umývacia kefa, 0,3 l penovacia tryska, autošampón 3 v 1
- Vysokotlaková pištoľ: G 160 Q Power Control
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 8 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá