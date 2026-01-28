Vysokotlakový čistič K 4 FJ BB
K 4 FJ je ideálny na pravidelné čistenie miernych nečistôt na autách, ako aj na cestách a iných povrchoch v okolí pozemku. Vrátane penovacej trysky.
Vysokotlakový čistič K 4 FJ je ideálnym spoločníkom pri pravidelnom upratovaní miernych nečistôt, napríklad na vozidlách a stredne veľkých povrchoch v okolí pozemku. Medzi funkcie patrí pištoľ, 6-metrová vysokotlaková hadica, pracovný nadstavec Vario Power (VPS), rotačná tryska na odstraňovanie odolných nečistôt a spoľahlivý vodný filter na ochranu čerpadla pred malými časticami nečistôt. Tlak na VPS je možné jednoducho nastaviť jednoduchým otočením, čím sa zabezpečí, že čistenie je cielené a zároveň šetrné k povrchom. Dirt Blaster s rotačným bodovým prúdom zaručuje dôkladné výsledky čistenia aj pri odolných nečistotách. Všetko dodávané príslušenstvo je možné uložiť do samotného zariadenia. Vrátane pridanej penovacej trysky a 1 litra šampónu do auta pre maximálnu schopnosť rozpúšťať nečistoty.
Vlastnosti a výhody
Upratané a zorganizovanéHadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedokPohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.
Veľké kolesáPre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky. Jednoduché manévrovanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 130
|Prietok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (W)
|1800
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|302 x 346 x 872
Balenie obsahuje
- Penovacia tryska: 0.3 l
- Čistiace prostriedky: Autošampón RM 610 3v1
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 6 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávanie
- Integrovaný vodný filter