Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car

Vysokotlakový čistič K 3 Power Control s pištoľou G 120 Q Power Control a nástavecami. S aplikáciou, ktorá poskytuje praktické tipy pre ešte efektívnejšie výsledky čistenia. Súprava pre auto

Vďaka praktickému aplikačnému konzultantovi v aplikácii Home & Garden, ktorý podporuje vysokotlakový čistič K 3 Power Control, umožňuje Kärcher ešte lepšie výsledky čistenia - a z používateľa sa stane odborník na čistenie. Aplikácia tiež ponúka komplexnú službu vrátane informácií o zariadení, aplikácii a portáli Kärcher Service. Vhodnú hladinu tlaku pre danú aplikáciu je možné nastaviť priamo na pracovnom nádstavci a skontrolovať ju na displeji vysokotlakovej pištole G 120 Q Power Control. Čistiaci prostriedok je možné nanášať rýchlo, jednoducho a pohodlne z integrovanej nádrže na čistiaci prostriedok. K 3 Power Control od spoločnosti Kärcher zaujme tiež výsuvnou teleskopickou rukoväťou pre pohodlný transport a skladovanie, stojanom pre väčšiu stabilitu, držiakmi na príslušenstvo, vysokotlakovou pištoľou a káblom, ako aj systémom Kärcher Quick Connect. Stojan možno použiť aj ako druhú rukoväť na prenášanie, ktorá vám umožní zariadenie ľahko uložiť a naložiť. Súprava na čistenie automobilov obsahuje umývaciu kefku na odstránenie sivého znečistenia a napeňovaciu trysku, ktorá dodáva dobre priľnavú penu a maximálnu schopnosť rozpúšťať nečistoty, ako aj 500 ml automobilového šampónu.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car: Aplikácia Home & Garden
Aplikácia Home & Garden
Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car: Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavce
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavce
Optimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car: Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväť
Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväť
Pre pohodlnú výšku. K vysokotlakovému čističu si môžete objednať aj ďalšie doplnkové príslušenstvo pre ešte efektívnejšie čistenie spolu s čistiacimi prostriedkami určenými priamo pre použitie so strojmi Kärcher. Kompletne zasúvateľné pre optimálne odkladanie.
Praktická nádrž na čistiaci prostriedok
  • Čisté a pohodlné - nádrž na čistiaci prostriedok je možné vybrať a naplniť.
  • Praktická nádrž na čistiaci prostriedok zjednodušuje použitie čistiacich prostriedkov.
  • Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú účinnosť, chránia a starajú sa o povrch.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Prietok (l/h) max. 380
Plošný výkon (m²/h) 25
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,6
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 297 x 280 x 677

Balenie obsahuje

  • Súprava pre autá: Umývacia kefa, penovacia tryska, čistiaci prostriedok autošampón, 0,5 l
  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q Power Control
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 7 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nádrž
  • Vyberateľná nádrž na čistiaci prostriedok
  • Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher