Vysokotlakový čistič K 7 WCM
Výkon, ktorý nemá konkurenciu: Vysokotlakový čistič K 7 WCM s vodou chladeným motorom účinne a výkonne odstraňuje nečistoty z chodníkov, terás, záhradnej techniky a vozidiel.
Výkonné čistenie, ktoré na vás zapôsobí! Vysokotlakový čistič K 7 WCM je dokonalým (čistiacim) partnerom pre časté používanie a silné znečistenie: S výkonným vodou chladeným motorom skoncuje s nečistotami na chodníkoch, terasách, záhradnej technike a väčších vozidlách. Na mimoriadne efektívne a šetrné čistenie povrchov je možné nadstavec Vario Power (VPS) nastaviť jednoduchým otočením. Medzi ďalšie vlastnosti patrí rotačná tryska s rotačným bodovým prúdom, ktorý zaisťuje úspešné čistenie bez akýchkoľvek kompromisov aj na odolných nečistotách. Zabudovaný vodný filter tiež spoľahlivo chráni čerpadlo pred časticami nečistôt. Všetko príslušenstvo je navyše možné uložiť priamo pri zariadení.
Vlastnosti a výhody
Vynikajúci výkonVodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Nanášanie čistiaceho prostriedkuK výbave patrí integrovaný mechanizmus na nasávanie čistiaceho prostriedku. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Upratané a zorganizovanéHadicu, pracovný nadstavec, pištoľ a kábel je možné uložiť priamo pri zariadení.
Systém Quick Connect
- Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Prietok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Príkon (kW)
|3
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|17,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|21,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|369 x 355 x 946
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 10 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Vodou chladený motor
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodný filter
Video
Oblasti využitia
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Vonkajšie schody
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Autá
- Obytné automobily
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Bicykle