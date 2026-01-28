Vysokotlakový čistič K 7 WCM

Výkon, ktorý nemá konkurenciu: Vysokotlakový čistič K 7 WCM s vodou chladeným motorom účinne a výkonne odstraňuje nečistoty z chodníkov, terás, záhradnej techniky a vozidiel.

Výkonné čistenie, ktoré na vás zapôsobí! Vysokotlakový čistič K 7 WCM je dokonalým (čistiacim) partnerom pre časté používanie a silné znečistenie: S výkonným vodou chladeným motorom skoncuje s nečistotami na chodníkoch, terasách, záhradnej technike a väčších vozidlách. Na mimoriadne efektívne a šetrné čistenie povrchov je možné nadstavec Vario Power (VPS) nastaviť jednoduchým otočením. Medzi ďalšie vlastnosti patrí rotačná tryska s rotačným bodovým prúdom, ktorý zaisťuje úspešné čistenie bez akýchkoľvek kompromisov aj na odolných nečistotách. Zabudovaný vodný filter tiež spoľahlivo chráni čerpadlo pred časticami nečistôt. Všetko príslušenstvo je navyše možné uložiť priamo pri zariadení.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 WCM: Vynikajúci výkon
Vynikajúci výkon
Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 WCM: Nanášanie čistiaceho prostriedku
Nanášanie čistiaceho prostriedku
K výbave patrí integrovaný mechanizmus na nasávanie čistiaceho prostriedku. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 WCM: Upratané a zorganizované
Upratané a zorganizované
Hadicu, pracovný nadstavec, pištoľ a kábel je možné uložiť priamo pri zariadení.
Systém Quick Connect
  • Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Prietok (l/h) max. 600
Plošný výkon (m²/h) 60
Teplota vody na prívode (°C) max. 60
Príkon (kW) 3
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 17,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 21,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 369 x 355 x 946

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 10 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
  • Vodou chladený motor
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodný filter
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 WCM
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 WCM
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 WCM
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 WCM

Video

Oblasti využitia
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Vonkajšie schody
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Autá
  • Obytné automobily
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Bicykle
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky