Vysokotlakový čistič K 7 Power Control Flex eco!Booster
Pre vyšší výkon: K 7 Smart Control Flex eco!Booster s hadicou PremiumFlex, pištoľou G 180 Q Smart Control a nadstavcom eco!Booster pre silné nečistoty na jemných povrchoch.
Jednoducho pripojte K 7 Smart Control Flex eco!Booster vysokotlakový čistič do aplikácie Kärcher Home & Garden vo vašom smartfóne cez Bluetooth. Aplikačný poradca poskytuje praktické tipy a triky pre mnohé čistiace situácie a čistiace úlohy. Aplikácia ponúka aj ďalšie užitočné funkcie, ako sú montážne pokyny, pokyny na údržbu, ako aj servisný portál Kärcher. Zariadenie má režim boost pre extra výkon. Úrovne tlaku je možné nastaviť na pištoli G 180 Q Smart Control s LCD displejom alebo preniesť do pištole cez aplikáciu pomocou aplikačného konzultanta. Medzi ďalšie detaily výbavy patrí pracovný nadstavec 3 v 1 Multi Jet pre širokú škálu aplikácií bez nutnosti výmeny pracovného nadstavca, hadica PremiumFlex, čistiaci systém Plug 'n' Clean, vysokokvalitná hliníková teleskopická rukoväť a parkovacia poloha pre ľahko prístupné príslušenstvo. Zahŕňa eco!Booster a 1 liter univerzálneho čističa pre efektívne čistenie. eco!Booster je ideálny pre citlivé povrchy a vďaka o 50 percent vyššiemu čistiacemu výkonu v porovnaní s plochým prúdom šetrí vodu, energiu a čas.
Vlastnosti a výhody
Pištoľ Smart Control s režimom boost a pracovným nadstavcom 3 v 1 Multi JetSpúšťová pištoľ s LCD displejom a tlačidlami na reguláciu tlaku alebo dávkovanie čistiaceho prostriedku. Zahŕňa režim Boost pre extra výkon pri riešení odolných nečistôt. Otočný Multi Jet 3 v 1 obsahuje tri rôzne trysky pre ľahkú výmenu. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
eco!Booster: o 50 % vyšší čistiaci výkon v porovnaní s plochým prúdom, o 50 % vyššia účinnosť vody a energieDôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie. Šetrí vodu a energiu
Aplikácia Home & Garden
- Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
- Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia.
- Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Vnímané zníženie hladiny hluku
- Príjemný zvuk aplikácie**
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Prietok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Príkon (kW)
|3
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|17,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|24
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|458 x 330 x 669
* Na základe schopnosti vyčistiť o 50 percent väčšiu plochu ako štandardný plochý prúd Kärcher s rovnakým množstvom energie a vody. Potvrdené nezávislým skúšobným ústavom. /
** V porovnaní s vnímanou hladinou hluku pri použití štandardnej plochej trysky Kärcher
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3-v-1
- eco!Booster
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Teleskopická rukoväť
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Terasa
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Ploty
- Fasáda
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Autá
- Obytné automobily
- Bicykle
- Na čistenie motocyklov a skútrov
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 7 Power Control Flex eco!Booster náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher