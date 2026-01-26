Vysokotlakový čistič K Silent eco!Booster
K Silent eco!Booster – mimoriadne tichý, kompaktný a výkonný vysokotlakový čistič. Vrátane flexibilnej vysokotlakovej hadice, penovacej trysky, nadstavca eco!Booster a ďalších.
Či už čistíte zablatenú podlahu, špinavý hatchback alebo špinavý záhradný nábytok – K Silent eco!Booster od spoločnosti Kärcher odstráni mierne nečistoty v okamihu. Inovatívna tichá technológia znižuje vnímanú hladinu hluku o 50 percent v porovnaní s inými tlakovými čističmi v rovnakej triede. Môžete teda čistiť pod vysokým tlakom bez toho, aby ste rušili svoju rodinu alebo susedov. Tri postrekovacie nadstavce, ktoré sú súčasťou balenia, ponúkajú dokonalé riešenie pre každú čistiacu úlohu. Pomocou nadstaca Vario Power Spray je možné presne nastaviť tlak tak, aby vyhovoval akémukoľvek povrchu. eco!Booster je ideálny pre chúlostivé povrchy a vďaka o 50 percent vyššiemu čistiacemu výkonu v porovnaní s plochým prúdom šetrí vodu, energiu a čas. Dirt Blaster s rotačným bodovým prúdom zaručuje dôkladné výsledky čistenia odolných nečistôt. Súčasťou balenia je aj pištoľ, 6-metrová vysokotlaková hadica PremiumFlex a penovacia tryska. Vďaka svojim kompaktným rozmerom je možné K Silent eco! Booster skladovať v interiéri alebo exteriéri bez toho, aby zaberal veľa miesta.
Vlastnosti a výhody
Inovatívna tichá technológiaO 50 percent zníženie vnímanej hladiny hluku v porovnaní s inými vysokotlakovými čističmi v rovnakej triede. Príjemnejší zvuk v porovnaní s inými tlakovými čističmi v rovnakej triede.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexVysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Kompaktné a ľahké zariadenieĽahko sa skladujú vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Ľahko sa prepravuje pre flexibilné čistenie.
Pohodlné odkladanie príslušenstva
- Hadica, pracovné nadstavce a pištole sa dajú úsporne a usporiadane odložiť.
Praktické navíjanie kábla
- Rýchlo a ľahko naviňte a odvíjajte napájací kábel.
Systém Quick Connect
- Pre jednoduché a rýchle pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice na stroj a pištoľ.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak ( /bar)
|20 / max. 130
|Prietok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,8
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|313 x 262 x 419
Balenie obsahuje
- Penovacia tryska: 0.3 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- eco!Booster
- Vysokotlaková hadica: 6 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Integrovaný vodný filter
- Navíjanie kábla
Oblasti využitia
- Balkón
- Sieť proti komárom
- Malé autá
- Bicykle
