Vysokotlakový čistič K 3 FJ Home BB
Na vysokotlakový čistič K 3 FJ sa môžete vždy spoľahnúť: spoľahlivý pomocník je ideálny na riešenie ľahkých nečistôt na malých záhradných povrchoch a terasách, záhradnom nábytku a ďalších.
S vysokotlakovým čističom K 3 FJ Home sú nečistoty minulosťou. Vďaka 6-metrovej vysokotlakovej hadici je ideálny na príležitostné použitie v domácnosti a dodáva žiarivý lesk malým záhradným povrchom a terasám, ako aj záhradnému nábytku a autám. Home Kit zaručuje čistenie väčších plôch v domácnosti bez striekajúcej vody a obsahuje čistič povrchov T 1 a 500 ml čistiaceho prostriedku Patio & Deck. Vďaka pracovnému nadstavcu Vario Power (VPS) je možné jednoduchým otáčaním ľahko nastaviť tlak vody tak, aby vyhovoval povrchu. Rotačná tryska Dirt Blaster uvoľní aj tie najodolnejšie nečistoty a čerpadlo je chránené vodným filtrom – pre dlhú životnosť. S pridanou penovacou tryskou a 500 ml šampónu do auta pre maximálnu schopnosť rozpúšťať nečistoty. Vďaka hladkému chodu kolies sa vysokotlakový čistič K 3 FJ Home ľahko prepravuje kamkoľvek je potrebný.
Vlastnosti a výhody
Systém Quick ConnectVysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Upratané a zorganizovanéHadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Veľké kolesáPre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky. Jednoduché manévrovanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Prietok (l/h)
|max. 380
|Plošný výkon (m²/h)
|25
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,6
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|242 x 285 x 805
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l
- Predĺženie pracovného nadstavca
- Penovacia tryska: 0.3 l
- Čistiace prostriedky: Autošampón RM 562
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 6 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Integrovaný vodný filter
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 3 FJ Home BB náhradný diel
