Na vysokotlakový čistič K 3 FJ sa môžete vždy spoľahnúť: spoľahlivý pomocník je ideálny na riešenie ľahkých nečistôt na malých záhradných povrchoch a terasách, záhradnom nábytku a ďalších.

S vysokotlakovým čističom K 3 FJ Home sú nečistoty minulosťou. Vďaka 6-metrovej vysokotlakovej hadici je ideálny na príležitostné použitie v domácnosti a dodáva žiarivý lesk malým záhradným povrchom a terasám, ako aj záhradnému nábytku a autám. Home Kit zaručuje čistenie väčších plôch v domácnosti bez striekajúcej vody a obsahuje čistič povrchov T 1 a 500 ml čistiaceho prostriedku Patio & Deck. Vďaka pracovnému nadstavcu Vario Power (VPS) je možné jednoduchým otáčaním ľahko nastaviť tlak vody tak, aby vyhovoval povrchu. Rotačná tryska Dirt Blaster uvoľní aj tie najodolnejšie nečistoty a čerpadlo je chránené vodným filtrom – pre dlhú životnosť. S pridanou penovacou tryskou a 500 ml šampónu do auta pre maximálnu schopnosť rozpúšťať nečistoty. Vďaka hladkému chodu kolies sa vysokotlakový čistič K 3 FJ Home ľahko prepravuje kamkoľvek je potrebný.

Vlastnosti a výhody
Systém Quick Connect
Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Upratané a zorganizované
Hadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Veľké kolesá
Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky. Jednoduché manévrovanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Prietok (l/h) max. 380
Plošný výkon (m²/h) 25
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,6
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 242 x 285 x 805

Balenie obsahuje

  • Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l
  • Predĺženie pracovného nadstavca
  • Penovacia tryska: 0.3 l
  • Čistiace prostriedky: Autošampón RM 562
  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 6 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
  • Integrovaný vodný filter
