Vysokotlakový čistič K 3 Classic

K 3 Classic s teleskopickou rukoväťou je obzvlášť účinný na ľahšie nečistoty v okolí pozemku. Je tiež mimoriadne kompaktný, ľahko sa prepravuje a ľahko sa skladuje.

Napriek svojim kompaktným rozmerom poskytuje K 3 Classic stále plný výkon vysokotlakového čističa. Hliníková teleskopická rukoväť navyše zaisťuje, že sa dá uložiť, aby sa ušetrilo miesto, a je mimoriadne prenosná a flexibilná. S pištoľou Quick Connect, 6-metrovou vysokotlakovou hadicou, pracovným nadstavcom Vario Power, rotačnou tryskou a vodným filtrom je K 3 Classic vhodný na príležitostné použitie na ľahké nečistoty na záhradnom nábytku, záhradnom náradí, bicykloch a inde v domácnosti. Plošný výkon je 25 m²/h.

Vlastnosti a výhody
Odkladanie hadice na čelnom kryte
Odkladanie hadice na čelnom kryte
Hadica sa dá pohodlne zavesiť cez predný kryt.
Teleskopická rukoväť
Teleskopická rukoväť
Hliníkovú teleskopickú rukoväť je možné pri preprave predĺžiť a zase zasunúť pri skladovaní.
Použitie čistiaceho prostriedku
Použitie čistiaceho prostriedku
Nasávacia hadička na použitie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.
Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Pracovné nadstavce sú vždy poruke a po skončení práce sa dá všetko uložiť na stroji.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Prietok (l/h) 380
Plošný výkon (m²/h) 25
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,6
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 264 x 256 x 450

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 6 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
  • Teleskopická rukoväť
  • Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 3 Classic náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher