Vysokotlakový čistič K 3 Classic
K 3 Classic s teleskopickou rukoväťou je obzvlášť účinný na ľahšie nečistoty v okolí pozemku. Je tiež mimoriadne kompaktný, ľahko sa prepravuje a ľahko sa skladuje.
Napriek svojim kompaktným rozmerom poskytuje K 3 Classic stále plný výkon vysokotlakového čističa. Hliníková teleskopická rukoväť navyše zaisťuje, že sa dá uložiť, aby sa ušetrilo miesto, a je mimoriadne prenosná a flexibilná. S pištoľou Quick Connect, 6-metrovou vysokotlakovou hadicou, pracovným nadstavcom Vario Power, rotačnou tryskou a vodným filtrom je K 3 Classic vhodný na príležitostné použitie na ľahké nečistoty na záhradnom nábytku, záhradnom náradí, bicykloch a inde v domácnosti. Plošný výkon je 25 m²/h.
Vlastnosti a výhody
Odkladanie hadice na čelnom kryteHadica sa dá pohodlne zavesiť cez predný kryt.
Teleskopická rukoväťHliníkovú teleskopickú rukoväť je možné pri preprave predĺžiť a zase zasunúť pri skladovaní.
Použitie čistiaceho prostriedkuNasávacia hadička na použitie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.
Odkladanie príslušenstva na stroji
- Pracovné nadstavce sú vždy poruke a po skončení práce sa dá všetko uložiť na stroji.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Prietok (l/h)
|380
|Plošný výkon (m²/h)
|25
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,6
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|264 x 256 x 450
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 6 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Teleskopická rukoväť
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 3 Classic náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher