Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB

K 4 FJ Home BB je ideálny na pravidelné čistenie miernych nečistôt na autách, ako aj na cestách a iných povrchoch v okolí pozemku. Vrátane súpravy pre domácnosť a penovacej trysky.

Vyskotlakový čistič K 4 FJ Home BB je ideálnym spoločníkom pri pravidelnom upratovaní miernych nečistôt, napríklad na vozidlách a stredne veľkých povrchoch v okolí pozemku. Medzi funkcie patrí pištoľ, 6-metrová vysokotlaková hadica, pracovný nadstavec Vario Power (VPS), rotačná tryska na odstraňovanie odolných nečistôt a spoľahlivý vodný filter na ochranu čerpadla pred malými časticami nečistôt. Tlak na VPS je možné jednoducho nastaviť jednoduchým otočením, čím sa zabezpečí, že čistenie je cielené a zároveň šetrné k povrchom. Dirt Blaster s rotačným bodovým prúdom zaručuje dôkladné výsledky čistenia aj pri odolných nečistotách. Home Kit zaručuje čistenie väčších plôch v domácnosti bez striekajúcej vody a dodáva sa s čističom povrchov T 5 a 1 litrom čističa kameňa a fasád. Vrátane pridanej penovacej trysky a 1 litra šampónu do auta pre maximálnu schopnosť rozpúšťať nečistoty. Všetko dodávané príslušenstvo je možné uložiť do samotného zariadenia.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB: Upratané a zorganizované
Upratané a zorganizované
Hadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB: Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Pohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB: Veľké kolesá
Veľké kolesá
Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky. Jednoduché manévrovanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - max. 130
Prietok (l/h) max. 420
Plošný výkon (m²/h) 30
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
menovitý príkon (W) 1800
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 302 x 346 x 872

Balenie obsahuje

  • Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l
  • Predĺženie pracovného nadstavca
  • Penovacia tryska: 0.3 l
  • Čistiace prostriedky: Autošampón RM 610 3v1
  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 6 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávanie
  • Integrovaný vodný filter
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher