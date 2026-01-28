Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex
Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex Home s poradcom v aplikácii, hadicou PremiumFlex a pištoľou G 160 Q Power Control. Vrátane navijaka na hadicu a súpravou pre domácnosť.
S vysokotlakovým čističom K 5 Premium Power Control Flex je možné každý povrch vyčistiť správnym tlakom. Aplikačný poradca integrovaný do aplikácie Kärcher Home & Garden pomáha používateľovi nájsť správny tlak praktickými tipmi pre každú čistiacu situáciu a čistiacu úlohu – pre dokonalé výsledky čistenia. Pre maximálnu kontrolu je možné úroveň tlaku jednoducho nastaviť otáčaním pracovného nadstavca alebo skontrolovať na pištoli G 160 Q Power Control. Vysokotlakový čistič zaujme aj čistiacim systémom Kärcher Plug 'n' Clean pre jednoduchú výmenu čistiaceho prostriedku, vysokotlakovou hadicou PremiumFlex pre väčšie pohodlie, vysokokvalitnou hliníkovou teleskopickou rukoväťou pre jednoduchú prepravu, systémom Quick Connect šetrí čas a námahu pri zacvakávaní vysokotlakovej hadice do zariadenia a pištole a pištoľou, ako aj parkovacou polohou, ktorá zaisťuje vždy ľahko dostupné príslušenstvo. Manipulácia je veľmi jednoduchá vďaka pohodlnému navijaku na hadicu.
Vlastnosti a výhody
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavceOptimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Aplikácia Home & GardenAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
- Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
- Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
- Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Príkon (kW)
|2,1
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|16,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|417 x 306 x 584
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 160 Q Power Control
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody