Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control

Súčasťou prémiovej verzie vysokotlakového čističa K 3 Power Control je aj hadicový bubon. Aplikácia poskytuje tipy pre efektívnejšie výsledky čistenia.

Vďaka praktickému aplikačnému konzultantovi v aplikácii Home & Garden, ktorý podporuje vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control, umožňuje Kärcher ešte lepšie výsledky čistenia - a z používateľa sa stane odborník na čistenie. Aplikácia tiež ponúka komplexnú službu vrátane informácií o zariadení, aplikácii a portáli Kärcher Service. Príslušnú úroveň tlaku pre danú aplikáciu je možné nastaviť priamo na pracovnom nádstavci a skontrolovať ju na displeji vysokotlakovej pištole G 120 Q Power Control - pre maximálnu kontrolu a ideálny tlak pre každý povrch. Prepnutie z vysokotlakového na čistiaci režim je možné vykonať bez výmeny nádstavca. Čistiaci prostriedok je možné nanášať rýchlo, jednoducho a pohodlne z integrovanej nádrže na čistiaci prostriedok. K 3 Premium Power Control od spoločnosti Kärcher zaujme tiež výsuvnou teleskopickou rukoväťou pre pohodlný transport a skladovanie, stojanom pre väčšiu stabilitu, držiakmi na príslušenstvo a kábel, ako aj systémom Kärcher Quick Connect. Stojan možno tiež použiť ako druhú rukoväť na prenášanie, vďaka čomu sa zariadenie veľmi ľahko zdvihne na policu alebo naloží do kufra auta.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control: Aplikácia Home & Garden
Aplikácia Home & Garden
Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control: Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavce
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavce
Optimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control: Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto. Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu. Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Praktická nádrž na čistiaci prostriedok
  • Čisté a pohodlné - nádrž na čistiaci prostriedok je možné vybrať a naplniť.
  • Praktická nádrž na čistiaci prostriedok zjednodušuje použitie čistiacich prostriedkov.
  • Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Prietok (l/h) max. 380
Plošný výkon (m²/h) 25
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,6
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 340 x 281 x 677

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q Power Control
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 7 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nádrž
  • Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
