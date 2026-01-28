Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect

Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect s vodou chladeným motorom, hadicou PremiumFlex a navijakom hadice ponúka plošný výkon 40 m²/h a je ideálny pre domácnosť aj auto.

Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect je vybavený vodou chladeným motorom s dlhou životnosťou, ktorý zaisťuje konštantný výkon, zatiaľ čo pohodlný navijak hadice s hadicou PremiumFlex ponúka maximálnu flexibilitu. Pištoľ G 180 Q Comfort Connect citeľne znižuje tlak pri držaní, čo umožňuje prácu bez únavy a pohodlnú prácu. LCD displej pištole ponúka 3 úrovne tlaku s režimom eco!Mode a 2 úrovne čistiaceho prostriedku pre prispôsobenie rôznym čistiacim úlohám. Nastavenie úrovne na pištoli tiež zaisťuje lepšiu ergonómiu počas aplikácie. Vďaka systému Quick Connect je možné vysokotlakovú hadicu pripojiť rýchlo a bez námahy a inovatívny pracovný nadstavec kombinuje 4 rôzne prúdy, ktoré je možné pohodlne nastaviť otáčaním hlavy pracovného nadstavca. Koncept čistiaceho prostriedku 2 v 1 navyše ponúka väčšie pohodlie a perfektnú aplikáciu čistiaceho prostriedku prispôsobenú danej úlohe. Tlak je možné nastaviť na vašom smartfóne prostredníctvom Bluetooth pripojenia k aplikácii Kärcher Home & Garden, ktorá tiež ponúka integrovaného poradcu aplikácie, ako aj tipy a triky.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect: Šikovný koncept zariadenia
Šikovný koncept zariadenia
Konštrukcia zariadenia má usporiadané vstupy a výstupy pre káble a hadice. To zaisťuje voľný pohyb a pracovný priestor a vo všeobecnosti uľahčuje manipuláciu s káblami a hadicami. Správne zarovnanie zariadení s hadicovými a káblovými pripojeniami smerom k zdroju napájania a vody výrazne uľahčuje čistenie.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect: Komfortná spúšťová pištoľ s COMFORT!Hold a rýchloupínacím systémom Quick Connect
Komfortná spúšťová pištoľ s COMFORT!Hold a rýchloupínacím systémom Quick Connect
COMFORT!Hold citeľne znižuje prítlak. Obzvlášť výhodné pri dlhodobom používaní pri čistení veľkých plôch. 180° nastavenie výšky spúšte umožňuje ergonomické čistenie a väčšiu flexibilitu počas aplikácie.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect: Multifunkčná tryska 4 v 1
Multifunkčná tryska 4 v 1
Mnoho možností čistenia vďaka 4 rôznym prúdom v jednom pracovnom nadstavci. Pre väčšie pohodlie nie je potrebné meniť nadstavec.
Koncept čistieho prostriedku 2v1
  • Inovatívny koncept čistiaceho prostriedku poskytuje maximálnu flexibilitu a optimálne dávkovanie pre každú čistiacu úlohu.
  • Čistiaci prostriedok je možné dávkovať pomocou zariadenia a nadstavca Multi Jet alebo, pre viac peny, pomocou penovacej trysky vrátane dávkovania čistiaceho prostriedku.
  • Pohodlné a jednoduché použitie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher (k dispozícii ako voliteľná výbava) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a dlhotrvajúce výsledky.
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
  • Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu.
  • Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
  • Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
  • Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
  • Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Vynikajúci výkon
  • Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Ergonomické prenášanie
  • Teleskopická rukoväť s aretačným mechanizmom umožňuje jednoduché, pohodlné a ergonomické prenášanie.
  • Kolieska s mäkkou štruktúrou komponentov umožňujú jednoduché a bezproblémové premiestňovanie zariadenia.
  • Rukoväť na prenášanie umožňuje jednoduché a ergonomické zdvíhanie zariadenia.
Aplikácia Home & Garden
  • Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
  • Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia.
  • Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Prvky udržateľnosti
  • Dizajn s 25 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • Až o 80 % nižšia spotreba vody v porovnaní s bežnou záhradnou hadicou.²⁾
  • Obal vyrobený z minimálne 80 % recyklovaného papiera.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Prietok (l/h) max. 500
Plošný výkon (m²/h) 40
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 2,1
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 13,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 19,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva. / ²⁾ Vnútorná testovacia podmienka: Prietok vysokotlakového čističa je 40 % záhradnej hadice, pričom čas čistenia je polovičný. Prietok, skutočná úspora vody a času sa líšia v závislosti od triedy zariadenia, stupňa znečistenia a miesta.

Balenie obsahuje

  • Čistiace prostriedky: Univerzálny čistiaci prostriedok RM 626, 1 l
  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Connect
  • Multifunkčné zariadenie 4 v 1
  • Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Koncept čistieho prostriedku 2v1
  • Regulácia čistiaceho prostriedku pri aplikácii penovej trysky
  • Teleskopická rukoväť
  • Vodou chladený motor
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodný filter
  • Nasávanie vody
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • 2 háky na kábel: S funkciou rýchleho odnímania
  • Kolesá s mäkkým povrchom komponentov
  • Pripojenie cez Bluetooth
  • Obsluha pomocou aplikácie
  • Smart služby/funkcie v aplikácii
Video

Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Malé autá
  • Vonkajšie schody
  • Na čistenie stredne veľkých vozidiel
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
