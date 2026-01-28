Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex

Pre väčší výkon: vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex s hadicou PremiumFlex, pištoľ G 180 Q Smart Control, vhodná na odolné nečistoty na terasách, cestách a autách.

Jednoducho pripojte vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex k aplikácii Kärcher Home & Garden na svojom smartfóne cez Bluetooth – čistenie je ešte jednoduchšie a efektívnejšie. Poradca v aplikácii totiž poskytuje praktické tipy a triky pre mnohé čistiace situácie a čistiace úlohy. Aplikácia ponúka aj mnoho ďalších užitočných funkcií, ako sú montážne pokyny, pokyny na údržbu a údržbu, ako aj servisný portál Kärcher. Zariadenie má režim boost pre extra výkon, čo znamená, že ani odolné nečistoty nie sú problémom. Úrovne tlaku je možné nastaviť na pištoli G 180 Q Smart Control s LCD displejom alebo preniesť do pištole pomocou aplikačného poradcu prostredníctvom aplikácie – aby sa pri čistení nič nepokazilo. Medzi ďalšie detaily výbavy patrí pracovný nadstavec 3 v 1 Multi Jet pre širokú škálu aplikácií bez výmeny pracovného nadstavca, vysokotlaková hadica PremiumFlex, čistiaci systém Plug 'n' Clean pre jednoduchú výmenu čistiaceho prostriedku, vysokokvalitná hliníková teleskopická rukoväť na jednoduchú prepravu a skladovanie, ako aj parkovacia poloha pre ľahko dostupné príslušenstvo.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex: Pištoľ Smart Control s režimom boost a pracovným nadstavcom 3 v 1 Multi Jet
Spúšťová pištoľ s LCD displejom a tlačidlami na reguláciu tlaku alebo dávkovanie čistiaceho prostriedku. Zahŕňa režim Boost pre extra výkon pri riešení odolných nečistôt. Otočný Multi Jet 3 v 1 obsahuje tri rôzne trysky pre ľahkú výmenu. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex: Vysokotlaková hadica PremiumFlex
Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex: Pripojí sa k aplikácii Kärcher Home & Garden cez Bluetooth
Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Aplikácia prenáša optimálny tlak do tlakového čističa cez Bluetooth.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
  • Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Prietok (l/h) max. 600
Plošný výkon (m²/h) 60
Teplota vody na prívode (°C) max. 60
Príkon (kW) 3
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 17,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 458 x 330 x 669

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Smart Control
  • Multi Jet 3-v-1
  • Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Integrovaná úložná sieť
  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
  • Teleskopická rukoväť
  • Vodou chladený motor
  • Integrovaný vodný filter
  • Pripojenie cez Bluetooth
  • Obsluha pomocou aplikácie
  • Smart služby/funkcie v aplikácii
Oblasti využitia
  • Terasa
  • Ploty
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Autá
  • Obytné automobily
  • Bicykle
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky