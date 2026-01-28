Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex
Pre väčší výkon: vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex s hadicou PremiumFlex, pištoľ G 180 Q Smart Control, vhodná na odolné nečistoty na terasách, cestách a autách.
Jednoducho pripojte vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex k aplikácii Kärcher Home & Garden na svojom smartfóne cez Bluetooth – čistenie je ešte jednoduchšie a efektívnejšie. Poradca v aplikácii totiž poskytuje praktické tipy a triky pre mnohé čistiace situácie a čistiace úlohy. Aplikácia ponúka aj mnoho ďalších užitočných funkcií, ako sú montážne pokyny, pokyny na údržbu a údržbu, ako aj servisný portál Kärcher. Zariadenie má režim boost pre extra výkon, čo znamená, že ani odolné nečistoty nie sú problémom. Úrovne tlaku je možné nastaviť na pištoli G 180 Q Smart Control s LCD displejom alebo preniesť do pištole pomocou aplikačného poradcu prostredníctvom aplikácie – aby sa pri čistení nič nepokazilo. Medzi ďalšie detaily výbavy patrí pracovný nadstavec 3 v 1 Multi Jet pre širokú škálu aplikácií bez výmeny pracovného nadstavca, vysokotlaková hadica PremiumFlex, čistiaci systém Plug 'n' Clean pre jednoduchú výmenu čistiaceho prostriedku, vysokokvalitná hliníková teleskopická rukoväť na jednoduchú prepravu a skladovanie, ako aj parkovacia poloha pre ľahko dostupné príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Pištoľ Smart Control s režimom boost a pracovným nadstavcom 3 v 1 Multi JetSpúšťová pištoľ s LCD displejom a tlačidlami na reguláciu tlaku alebo dávkovanie čistiaceho prostriedku. Zahŕňa režim Boost pre extra výkon pri riešení odolných nečistôt. Otočný Multi Jet 3 v 1 obsahuje tri rôzne trysky pre ľahkú výmenu. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Pripojí sa k aplikácii Kärcher Home & Garden cez BluetoothAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Aplikácia prenáša optimálny tlak do tlakového čističa cez Bluetooth.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Prietok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Príkon (kW)
|3
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|17,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|458 x 330 x 669
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3-v-1
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Pripojenie cez Bluetooth
- Obsluha pomocou aplikácie
- Smart služby/funkcie v aplikácii
Oblasti využitia
- Terasa
- Ploty
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Autá
- Obytné automobily
- Bicykle
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok