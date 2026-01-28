Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home&Brush
Limitovaná edícia vysokotlakového čističa K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition so špeciálnym príslušenstvom pri príležitosti 90. výročia spoločnosti.
K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition pri príležitosti 90. výročia spoločnosti je limitovaný farebný variant so špeciálnym príslušenstvom. Vysokotlakový čistič je možné použiť na čistenie akéhokoľvek povrchu správnym tlakom. Aplikačný poradca integrovaný do aplikácie Kärcher Home & Garden pomáha používateľovi nájsť správny tlak praktickými tipmi pre každú čistiacu situáciu a čistiacu úlohu – pre dokonalé výsledky čistenia. Vysokotlakový čistič zaujme aj čistiacim systémom Kärcher Plug 'n' Clean pre jednoduchú výmenu čistiaceho prostriedku, vysokotlakovou hadicou PremiumFlex pre väčšie pohodlie, vysokokvalitnou hliníkovou teleskopickou rukoväťou pre jednoduchú prepravu, systémom Quick Connect pre úsporu času a námahy pri zacvakávaní vysokotlakovej hadice do zariadenia a pištole a spúšťovou pištoľou, ako aj parkovacou polohou pre zaistenie vždy ľahko dostupného príslušenstva. Zahŕňa súpravu Home & Brush s čističom povrchov T 5, 1 liter čističa kameňov a fasád, 1 liter univerzálneho čističa a umývaciu kefu WB 60.
Vlastnosti a výhody
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavceOptimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Aplikácia Home & GardenAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|2,1
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|19,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|405 x 306 x 584
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l
- Umývacia kefa
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistiaci prostriedok RM 626
- Vysokotlaková pištoľ: G 160 Q Power Control
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody