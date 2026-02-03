Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car & Home
Vysokotlakový čistič K 3 Power Control s pištoľou G 120 Q Power Control a nadstavcami. Aplikácia poskytuje praktické tipy pre ešte efektívnejšie výsledky čistenia. Súprava pre auto a dom.
Vďaka praktickému aplikačnému konzultantovi v aplikácii Home & Garden, ktorý podporuje vysokotlakový čistič K 3 Power Control, umožňuje Kärcher ešte lepšie výsledky čistenia - a z používateľa sa stane odborník na čistenie. Aplikácia tiež ponúka komplexnú službu vrátane informácií o zariadení, aplikácii a portáli Kärcher Service. Vhodnú hladinu tlaku pre danú aplikáciu je možné nastaviť priamo na pracovnom nadstavci a skontrolovať ju na displeji vysokotlakovej pištole G 120 Q Power Control. Čistiaci prostriedok je možné nanášať rýchlo, jednoducho a pohodlne z integrovanej nádrže na čistiaci prostriedok. K 3 Power Control od spoločnosti Kärcher zaujme tiež výsuvnou teleskopickou rukoväťou pre pohodlný transport a skladovanie, stojanom pre väčšiu stabilitu, držiakmi na príslušenstvo, vysokotlakovou pištoľou a káblom, ako aj systémom Kärcher Quick Connect. Stojan možno použiť aj ako druhú rukoväť na prenášanie, ktorá vám umožní zariadenie ľahko uložiť a naložiť. Súprava na čistenie automobilov obsahuje umývaciu kefku a napeňovaciu trysku, ktorá dodáva dobre priľnavú penu, ako aj 500 ml automobilového šampónu a súprava pre dom povrchový čistič T 1 a 500 ml saponátu "Patio & Deck".
Vlastnosti a výhody
Aplikácia Home & GardenAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavceOptimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväťPre pohodlnú výšku. K vysokotlakovému čističu si môžete objednať aj ďalšie doplnkové príslušenstvo pre ešte efektívnejšie čistenie spolu s čistiacimi prostriedkami určenými priamo pre použitie so strojmi Kärcher. Kompletne zasúvateľné pre optimálne odkladanie.
Praktická nádrž na čistiaci prostriedok
- Čisté a pohodlné - nádrž na čistiaci prostriedok je možné vybrať a naplniť.
- Praktická nádrž na čistiaci prostriedok zjednodušuje použitie čistiacich prostriedkov.
- Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú účinnosť, chránia a starajú sa o povrch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Prietok (l/h)
|max. 380
|Plošný výkon (m²/h)
|25
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,6
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|297 x 280 x 677
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l
- Súprava pre autá: Umývacia kefa, penovacia tryska, čistiaci prostriedok autošampón, 0,5 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q Power Control
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 7 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nádrž
- Vyberateľná nádrž na čistiaci prostriedok
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car & Home náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher