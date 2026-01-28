Vysokotlakový čistič K Silent Anniversary Edition
K Silent Anniversary Edition – mimoriadne tichý a výkonný vysokotlakový čistič v limitovanej farebnej edícii so špeciálnym príslušenstvom pri príležitosti 90. výročia spoločnosti.
K Silent Anniversary Edition pri príležitosti 90. výročia spoločnosti je limitovaná špeciálna edícia so špeciálnymi farbami a doplnkami. Inovatívna tichá technológia znižuje vnímanú hladinu hluku o 50 percent v porovnaní s inými vysokotlakovými čističmi v rovnakej triede. Môžete tak čistiť pod vysokým tlakom bez toho, aby ste rušili svoju rodinu alebo susedov. Tri postrekovacie nadstavce, ktoré sú súčasťou balenia, ponúkajú dokonalé riešenie pre každú čistiacu úlohu. Pomocou pracovného nadstavca Vario Power sa tlak presne prispôsobí akémukoľvek povrchu. eco!Booster je ideálny pre citlivé povrchy a vďaka o 50 percent vyššiemu čistiacemu výkonu v porovnaní s plochým prúdom šetrí vodu, energiu a čas. Rotačná tryska zaručuje dôkladné výsledky čistenia odolných nečistôt. Súčasťou balenia je aj pištoľ, šesťmetrová vysokotlaková hadica PremiumFlex, penovacia tryska, umývacia kefa a 500 ml autošampónu. Kompaktný K Silent Anniversary Edition je možné skladovať v interiéri alebo exteriéri bez toho, aby zaberal veľa miesta.
Vlastnosti a výhody
Inovatívna tichá technológiaO 50 percent zníženie vnímanej hladiny hluku v porovnaní s inými vysokotlakovými čističmi v rovnakej triede. Príjemnejší zvuk v porovnaní s inými tlakovými čističmi v rovnakej triede.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexVysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Kompaktné a ľahké zariadenieĽahko sa skladujú vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Ľahko sa prepravuje pre flexibilné čistenie.
Pohodlné odkladanie príslušenstva
- Hadica, pracovné nadstavce a pištole sa dajú úsporne a usporiadane odložiť.
Praktické navíjanie kábla
- Rýchlo a ľahko naviňte a odvíjajte napájací kábel.
Systém Quick Connect
- Pre jednoduché a rýchle pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice na stroj a pištoľ.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak ( /bar)
|20 / max. 130
|Prietok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,8
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|313 x 262 x 419
Balenie obsahuje
- Súprava pre autá: Umývacia kefa, autošampón 0,5 l
- Penovacia tryska: 0.3 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- eco!Booster
- Vysokotlaková hadica: 6 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Integrovaný vodný filter
- Navíjanie kábla
Video
Oblasti využitia
- Balkón
- Sieť proti komárom
- Malé autá
- Bicykle