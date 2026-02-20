Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ s pištoľou G 180 Q smart Control a pracovným nadstavcom 3v1 Multi Jet. Balenie obsahuje súpravu pre domácnosť a penovaciu trysku.
Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ je možné jednoducho pripojiť k smartfónu cez Bluetooth. To znamená, že používateľ je podporovaný aplikáciou Kärcher Home & Garden s tipmi, trikmi a nastaveniami pre mnohé čistiace situácie a čistiace úlohy. Aplikácia poskytuje užitočné funkcie, ako je aplikačný poradca pre ešte lepšie výsledky čistenia, montážne pokyny, pokyny na údržbu a starostlivosť, ako aj servisný portál Kärcher. Režim Boost pre extra výkon pomáha riešiť odolné nečistoty. Maximálnu kontrolu ponúka aj pištoľ G 180 Q Smart Control s LCD displejom a pracovný nadstavec 3 v 1 Multi Jet: nastavenia tlaku sa nastavujú na samotnej pištoli alebo sa prenášajú do pištole pomocou aplikácie. Pomocou LCD displeja je možné skontrolovať, aká úroveň tlaku je nastavená. Medzi ďalšie podrobnosti výbavy patrí hadicový bubon, vysokotlaková hadica PremiumFlex, čistiaci systém Plug 'n' Clean, hliníková teleskopická rukoväť a parkovacia poloha pre ľahko dostupné príslušenstvo. Zahŕňa Home Kit a penovaciu trysku s čističom povrchov T 7, 1 l čističom kameňov a fasád a 1 l šampónom do auta.
Vlastnosti a výhody
Pištoľ Smart Control s režimom boost a pracovným nadstavcom 3 v 1 Multi JetSpúšťová pištoľ s LCD displejom a tlačidlami na reguláciu tlaku alebo dávkovanie čistiaceho prostriedku. Zahŕňa režim Boost pre extra výkon pri riešení odolných nečistôt. Otočný Multi Jet 3 v 1 obsahuje tri rôzne trysky pre ľahkú výmenu. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Pripojí sa k aplikácii Kärcher Home & Garden cez BluetoothAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Aplikácia prenáša optimálny tlak do tlakového čističa cez Bluetooth.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
- Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
- Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Prietok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|menovitý príkon (kW)
|3
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|17,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|31
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|459 x 330 x 666
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 7, Čistič kameňov a fasád, 3 v 1, 1 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3-v-1
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Pripojenie cez Bluetooth
- Obsluha pomocou aplikácie
- Smart služby/funkcie v aplikácii
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher