Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Go!Further
K 4 Power Control Go!Further je čierny vysokotlakový čistič v limitovanej edícii vyrobený z 35 % recyklovaného plastu¹⁾ a disponuje exkluzívnym príslušenstvom, ako je napríklad eco!Booster.
Vysokotlakový čistič, ktorý ide ešte o krok ďalej – limitovaná edícia čierneho K 4 Power Control Go!Further, vyrobený z 35 percent recyklovaného plastu¹⁾ s exkluzívnym príslušenstvom, ponúka najlepšie výsledky čistenia a vysoký komfort. A vďaka aplikácii Kärcher Home & Garden je nájdenie správneho tlaku tiež veľmi jednoduché. Poradca pri použití integrovaný v aplikácii podporuje používateľov praktickými tipmi pre každú čistiacu situáciu a čistiacu úlohu – pre dokonalé výsledky čistenia. Pre maximálnu kontrolu je možné úroveň tlaku jednoducho nastaviť otočením pracovného nadstavca alebo skontrolovať na pištoli G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex tiež presvedčí systémom čistiaceho prostriedku Kärcher Plug 'n' Clean pre jednoduchú výmenu čistiaceho prostriedku, vysokotlakovou hadicou PremiumFlex pre väčšie pohodlie, teleskopickou rukoväťou pre jednoduchú prepravu, systémom Quick Connect pre úsporu času a námahy pri zacvakávaní a vyberaní vysokotlakovej hadice zo zariadenia, ako aj pištoľou a parkovacou polohou pre ľahký prístup k príslušenstvu za každých okolností.
Vlastnosti a výhody
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavce
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
Prvky udržateľnosti
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
Vynikajúci výkon
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Prietok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,8
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|11,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|16,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|405 x 306 x 584
¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva. / ²⁾ S Kärcher eco!Booster je možné s rovnakým množstvom energie a vody vyčistiť o 50 % väčšiu plochu v porovnaní so štandardným plochým prúdom (pracovným nadstavcom) Kärcher. Potvrdené nezávislým testovacím inštitútom. / ³⁾ V porovnaní s čistiacim výkonom štandardného plochého prúdu (pracovného nadstavca) Kärcher. Potvrdené nezávislým testovacím inštitútom.
Balenie obsahuje
- Čistiace prostriedky: Prírodný univerzálny čistiaci prostriedok RM 626N
- Vysokotlaková pištoľ: G 160 Q Power Control
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- eco!Booster
- Vysokotlaková hadica: 8 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Hadica na nasávanie vody
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá