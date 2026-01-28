Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium
Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium s plošným výkonom 30 m²/h, hadicou PremiumFlex, navijakom na hadicu a vodou chladeným motorom je ideálny do domácnosti aj auta.
K 4 Comfort Premium je výkonný a pohodlný vysokotlakový čistič, ideálny na odstraňovanie stredne silného znečistenia v dome a aute. Jeho dlhotrvajúci, vodou chladený motor zaisťuje konštantný výkon, zatiaľ čo pohodlný navijak hadice s hadicou PremiumFlex zaisťuje maximálnu flexibilitu. Pištoľ G 180 50 Q COMFORT!Hold navyše znižuje prítlačný tlak až o 50 percent, čo umožňuje prácu bez únavy, a vďaka systému Quick Connect je možné vysokotlakovú hadicu rýchlo a jednoducho pripojiť. Inovatívny pracovný nadstavec 4 v 1 kombinuje 4 rôzne prúdy, ktoré sa dajú pohodlne nastaviť otáčaním hlavy pracovného nadstavca. Koncept čistiaceho prostriedku 2 v 1 navyše ponúka väčšie pohodlie a perfektnú aplikáciu čistiaceho prostriedku prispôsobenú danej úlohe. Káble a príslušenstvo sa dajú na zariadení jednoducho a kompaktne uložiť a teleskopická rukoväť a kolieska s mäkkým povrchom uľahčujú prepravu. Pre optimálnu podporu ponúka aplikácia Kärcher Home & Garden integrovaného poradcu pri použití, ako aj užitočné tipy a triky. Obsah balenia obsahuje 1 liter čistiaceho prostriedku.
Vlastnosti a výhody
Šikovný koncept zariadeniaKonštrukcia zariadenia má usporiadané vstupy a výstupy pre káble a hadice. To zaisťuje voľný pohyb a pracovný priestor a vo všeobecnosti uľahčuje manipuláciu s káblami a hadicami. Správne zarovnanie zariadení s hadicovými a káblovými pripojeniami smerom k zdroju napájania a vody výrazne uľahčuje čistenie.
Komfortná spúšťová pištoľ s COMFORT!Hold a rýchloupínacím systémom Quick ConnectCOMFORT!Hold citeľne znižuje prítlak. Obzvlášť výhodné pri dlhodobom používaní pri čistení veľkých plôch. Rýchlospojka Quick Connect pre jednoduché pripojenie vysokotlakovej hadice.
Multifunkčná tryska 4 v 1Mnoho možností čistenia vďaka 4 rôznym prúdom v jednom pracovnom nadstavci. Pre väčšie pohodlie nie je potrebné meniť nadstavec. Jednoducho otočte hlavu nadstavca a zmeňte tvar striekania.
Koncept čistieho prostriedku 2v1
- Inovatívny koncept čistiaceho prostriedku poskytuje maximálnu flexibilitu a optimálne dávkovanie pre každú čistiacu úlohu.
- Čistiaci prostriedok je možné dávkovať pomocou zariadenia a nadstavca Multi Jet alebo, pre viac peny, pomocou penovacej trysky vrátane dávkovania čistiaceho prostriedku.
- Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
- Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu.
- Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
- Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
- Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
- Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Ergonomické prenášanie
- Teleskopická rukoväť s aretačným mechanizmom umožňuje jednoduché, pohodlné a ergonomické prenášanie.
- Kolieska s mäkkou štruktúrou komponentov umožňujú jednoduché a bezproblémové premiestňovanie zariadenia.
- Rukoväť na prenášanie umožňuje jednoduché a ergonomické zdvíhanie zariadenia.
Aplikácia Home & Garden
- Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
- Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia.
- Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Prvky udržateľnosti
- Dizajn s 20 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Až o 80 % nižšia spotreba vody v porovnaní s bežnou záhradnou hadicou.²⁾
- Obal vyrobený z minimálne 80 % recyklovaného papiera.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak ( /bar/MPa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Prietok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota vody na prívode (°C)
|40
|Príkon (kW)
|1,8
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|17,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva. / ²⁾ Vnútorná testovacia podmienka: Prietok vysokotlakového čističa je 40 % záhradnej hadice, pričom čas čistenia je polovičný. Prietok, skutočná úspora vody a času sa líšia v závislosti od triedy zariadenia, stupňa znečistenia a miesta.
Balenie obsahuje
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistiaci prostriedok RM 626, 1 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multifunkčné zariadenie 4 v 1
- Vysokotlaková hadica: 8 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Podržanie redukcie tlaku na spúšti pištole
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Koncept čistieho prostriedku 2v1
- Regulácia čistiaceho prostriedku pri aplikácii penovej trysky
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Hák na kábel
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Kolesá s mäkkým povrchom komponentov
Video
Oblasti využitia
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá