Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home
Pre väčší výkon: K 7 Premium Smart Control Flex Home s hadicou PremiumFlex a pištoľou G 180 Q Smart Control na odolné nečistoty po celej domácnosti. Vrátane súpravy pre domácnosť.
Jednoducho pripojte vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home k aplikácii Kärcher Home & Garden na svojom smartfóne cez Bluetooth – a čistenie je ešte jednoduchšie a efektívnejšie. Poradca v aplikácii totiž poskytuje praktické tipy a triky pre mnohé čistiace situácie a čistiace úlohy. Aplikácia ponúka aj mnoho ďalších užitočných funkcií, ako sú montážne pokyny, pokyny na údržbu, ako aj servisný portál Kärcher. Ďalšou praktickou vlastnosťou je, že zariadenie má režim boost pre extra výkon, takže ani odolné nečistoty nie sú problémom. Úrovne tlaku je možné nastaviť na pištoli G 180 Q Smart Control s LCD displejom alebo preniesť do pištole cez aplikáciu. Medzi ďalšie podrobnosti výbavy patrí pracovný nadstavec 3 v 1 Multi Jet pre širokú škálu aplikácií bez nutnosti výmeny pracovného nadstavca, vysokotlaková hadica PremiumFlex, čistiaci systém Plug 'n' Clean, hliníková teleskopická rukoväť a parkovacia poloha pre ľahko prístupné príslušenstvo. Zahŕňa súpravu pre domácnosť s čističom povrchov T 7 a 1 liter čističa kameňa a fasád.
Vlastnosti a výhody
Pištoľ Smart Control s režimom boost a pracovným nadstavcom 3 v 1 Multi JetSpúšťová pištoľ s LCD displejom a tlačidlami na reguláciu tlaku alebo dávkovanie čistiaceho prostriedku. Zahŕňa režim Boost pre extra výkon pri riešení odolných nečistôt. Otočný Multi Jet 3 v 1 obsahuje tri rôzne trysky pre ľahkú výmenu. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Pripojí sa k aplikácii Kärcher Home & Garden cez BluetoothAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Aplikácia prenáša optimálny tlak do tlakového čističa cez Bluetooth.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
- Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
- Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Prietok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Príkon (kW)
|3
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|17,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|25,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|459 x 330 x 669
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 7, Čistič kameňov a fasád, 3 v 1, 1 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3-v-1
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Pripojenie cez Bluetooth
- Obsluha pomocou aplikácie
- Smart služby/funkcie v aplikácii
Oblasti využitia
- Terasa
- Ploty
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Autá
- Obytné automobily
- Bicykle
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher