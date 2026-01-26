Vysokotlakový čistič K 2 Classic

Mimoriadne kompaktný, ľahko sa prepravuje a ľahko skladuje: vysokotlakový čistič K 2 Classic je ideálny na ľahšie znečistenie v domácnosti.

Kompaktný dizajn sa stretáva s výkonom (čistenia): K 2 Classic sa ľahko manipuluje, je prenosný a flexibilný, ale ponúka plný výkon vysokotlakového čističa. Zariadenie je možné pohodlne uložiť takmer kdekoľvek a kedykoľvek, aby sa ušetrilo miesto, a vysokotlakovú hadicu je možné bez námahy uložiť na predný kryt. Vďaka pištoli Quick Connect, 3-metrovej vysokotlakovej hadici, pracovnému nadstavcu, rotačnej tryske a vodnému filtru je K 2 Compact ideálny na príležitostné použitie na ľahké nečistoty na záhradnom nábytku, záhradnom náradí, bicykloch a inde v domácnosti. Plošný výkon je 20 m²/h.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Classic: Odkladanie hadice na čelnom kryte
Odkladanie hadice na čelnom kryte
Hadica sa dá pohodlne zavesiť cez predný kryt.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Classic: Dobre sa hodí do ruky
Dobre sa hodí do ruky
Stroj sa jednoducho prepravuje. Ak držadlo nie je potrebné, zmizne v kryte stroja.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Classic: Easy Connect
Easy Connect
Pre jednoduché a rýchle pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice na stroj a pištoľ.
Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Rozprašovacie nadstavce sú vždy po ruke a po dokončení práce je možné všetko uložiť do zariadenia, aby sa ušetrilo miesto.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh prúdu (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Tlak (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Prietok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,4
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 178 x 219 x 415

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
  • Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 3 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Integrovaný vodný filter
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Classic
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Classic
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Malé autá
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 2 Classic náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher