Vysokotlakový čistič K 2 Classic
Mimoriadne kompaktný, ľahko sa prepravuje a ľahko skladuje: vysokotlakový čistič K 2 Classic je ideálny na ľahšie znečistenie v domácnosti.
Kompaktný dizajn sa stretáva s výkonom (čistenia): K 2 Classic sa ľahko manipuluje, je prenosný a flexibilný, ale ponúka plný výkon vysokotlakového čističa. Zariadenie je možné pohodlne uložiť takmer kdekoľvek a kedykoľvek, aby sa ušetrilo miesto, a vysokotlakovú hadicu je možné bez námahy uložiť na predný kryt. Vďaka pištoli Quick Connect, 3-metrovej vysokotlakovej hadici, pracovnému nadstavcu, rotačnej tryske a vodnému filtru je K 2 Compact ideálny na príležitostné použitie na ľahké nečistoty na záhradnom nábytku, záhradnom náradí, bicykloch a inde v domácnosti. Plošný výkon je 20 m²/h.
Vlastnosti a výhody
Odkladanie hadice na čelnom kryteHadica sa dá pohodlne zavesiť cez predný kryt.
Dobre sa hodí do rukyStroj sa jednoducho prepravuje. Ak držadlo nie je potrebné, zmizne v kryte stroja.
Easy ConnectPre jednoduché a rýchle pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice na stroj a pištoľ.
Odkladanie príslušenstva na stroji
- Rozprašovacie nadstavce sú vždy po ruke a po dokončení práce je možné všetko uložiť do zariadenia, aby sa ušetrilo miesto.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh prúdu (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tlak (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Prietok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,4
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|178 x 219 x 415
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 3 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Malé autá
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 2 Classic náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher