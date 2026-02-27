Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car

Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car s plošným výkonom 60 m²/h, vodou chladeným motorom, hadicou PremiumFlex a navijakom hadice na silné znečistenie. So súpravou na čistenie auta.

Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car je ideálny na odstraňovanie silných nečistôt z domácnosti a auta. Obsahuje súpravu na čistenie auta s rotačnou umývacou kefou s vymeniteľným nadstavcom, mikrovláknovú handričku a 1 liter autošampónu. Vodou chladený a preto dlhotrvajúci motor je navrhnutý na časté čistenie a zaručuje spoľahlivý výkon. Integrovaný navijak hadice s hadicou PremiumFlex ponúka pohodlie a vysokú flexibilitu. Pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold™ citeľne znižuje prítlačný tlak, čo umožňuje prácu bez únavy, a vďaka systému Quick Connect je možné rýchlo pripojiť vysokotlakovú hadicu. Inovatívny pracovný nadstavec 4 v 1 Multi Jet kombinuje štyri rôzne prúdy, ktoré je možné nastaviť otáčaním hlavy pracovného nadstavca. Okrem toho koncept čistiaceho prostriedku 2Way!Wash™ ponúka dokonalé nanášanie čistiaceho prostriedku v závislosti od použitia. Kábel a príslušenstvo sa dajú ľahko odložiť na zariadení a teleskopická rukoväť a kolieska s mäkkým povrchom uľahčujú prepravu. Pre najlepšiu možnú podporu poskytuje aplikácia Kärcher Home & Garden poradcu pri použití, ako aj tipy a triky.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car: Šikovný koncept zariadenia
Šikovný koncept zariadenia
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car: Pištoľ s funkciou COMFORT!Hold™ a rýchlym pripojením Quick Connect
Pištoľ s funkciou COMFORT!Hold™ a rýchlym pripojením Quick Connect
COMFORT!Hold™ citeľne znižuje prítlak. Obzvlášť výhodné pri dlhodobom čistení veľkých plôch. Rýchlospojka Quick Connect pre jednoduché pripojenie vysokotlakovej hadice.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car: Multifunkčná tryska 4 v 1
Multifunkčná tryska 4 v 1
Koncept čistieho prostriedku 2v1
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
Vynikajúci výkon
Ergonomické prenášanie
Aplikácia Home & Garden
Prvky udržateľnosti
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 - 230
Frekvencia (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Prietok (l/h) max. 600
Plošný výkon (m²/h) 60
Teplota vody na prívode (°C) max. 60
menovitý príkon (kW) 3
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 18,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 26,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva. / ²⁾ Vnútorná testovacia podmienka: Prietok vysokotlakového čističa je 40 % záhradnej hadice, pričom čas čistenia je polovičný. Prietok, skutočná úspora vody a času sa líšia v závislosti od triedy zariadenia, stupňa znečistenia a miesta.

Balenie obsahuje

  • Súprava pre autá: K 7: Rotačná umývacia kefa, vymeniteľný nadstavec Car & Bike, utierka z mikrovlákna, Autošampón 3 v 1, 1 l
  • Čistiace prostriedky: Univerzálny čistiaci prostriedok RM 626, 1 l
  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Multifunkčné zariadenie 4 v 1
  • Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Podržanie redukcie tlaku na spúšti pištole
  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Koncept čistieho prostriedku 2v1
  • Regulácia čistiaceho prostriedku pri aplikácii penovej trysky
  • Teleskopická rukoväť
  • Integrované držadlo
  • Vodou chladený motor
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodný filter
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • 2 háky na kábel: S funkciou rýchleho odnímania
  • Kolesá s mäkkým povrchom komponentov
Video

Oblasti využitia
  • Terasa
  • Ploty
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Autá
  • Obytné automobily
  • Bicykle
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher