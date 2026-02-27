Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car
Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car s plošným výkonom 60 m²/h, vodou chladeným motorom, hadicou PremiumFlex a navijakom hadice na silné znečistenie. So súpravou na čistenie auta.
Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car je ideálny na odstraňovanie silných nečistôt z domácnosti a auta. Obsahuje súpravu na čistenie auta s rotačnou umývacou kefou s vymeniteľným nadstavcom, mikrovláknovú handričku a 1 liter autošampónu. Vodou chladený a preto dlhotrvajúci motor je navrhnutý na časté čistenie a zaručuje spoľahlivý výkon. Integrovaný navijak hadice s hadicou PremiumFlex ponúka pohodlie a vysokú flexibilitu. Pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold™ citeľne znižuje prítlačný tlak, čo umožňuje prácu bez únavy, a vďaka systému Quick Connect je možné rýchlo pripojiť vysokotlakovú hadicu. Inovatívny pracovný nadstavec 4 v 1 Multi Jet kombinuje štyri rôzne prúdy, ktoré je možné nastaviť otáčaním hlavy pracovného nadstavca. Okrem toho koncept čistiaceho prostriedku 2Way!Wash™ ponúka dokonalé nanášanie čistiaceho prostriedku v závislosti od použitia. Kábel a príslušenstvo sa dajú ľahko odložiť na zariadení a teleskopická rukoväť a kolieska s mäkkým povrchom uľahčujú prepravu. Pre najlepšiu možnú podporu poskytuje aplikácia Kärcher Home & Garden poradcu pri použití, ako aj tipy a triky.
Vlastnosti a výhody
Šikovný koncept zariadenia
Pištoľ s funkciou COMFORT!Hold™ a rýchlym pripojením Quick ConnectCOMFORT!Hold™ citeľne znižuje prítlak. Obzvlášť výhodné pri dlhodobom čistení veľkých plôch. Rýchlospojka Quick Connect pre jednoduché pripojenie vysokotlakovej hadice.
Multifunkčná tryska 4 v 1
Koncept čistieho prostriedku 2v1
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
Vynikajúci výkon
Ergonomické prenášanie
Aplikácia Home & Garden
Prvky udržateľnosti
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 - 230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Prietok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|menovitý príkon (kW)
|3
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|18,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|26,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva. / ²⁾ Vnútorná testovacia podmienka: Prietok vysokotlakového čističa je 40 % záhradnej hadice, pričom čas čistenia je polovičný. Prietok, skutočná úspora vody a času sa líšia v závislosti od triedy zariadenia, stupňa znečistenia a miesta.
Balenie obsahuje
- Súprava pre autá: K 7: Rotačná umývacia kefa, vymeniteľný nadstavec Car & Bike, utierka z mikrovlákna, Autošampón 3 v 1, 1 l
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistiaci prostriedok RM 626, 1 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multifunkčné zariadenie 4 v 1
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Podržanie redukcie tlaku na spúšti pištole
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Koncept čistieho prostriedku 2v1
- Regulácia čistiaceho prostriedku pri aplikácii penovej trysky
- Teleskopická rukoväť
- Integrované držadlo
- Vodou chladený motor
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodný filter
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- 2 háky na kábel: S funkciou rýchleho odnímania
- Kolesá s mäkkým povrchom komponentov
Video
Oblasti využitia
- Terasa
- Ploty
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Autá
- Obytné automobily
- Bicykle
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
