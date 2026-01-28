Vysokotlakový čistič K 4 WCM
Výkonné čistenie: Vysokotlakový čistič K 4 WCM s vodou chladeným motorom je ideálny na mierne znečistenie vozidiel, záhradných plotov alebo bicyklov.
Vysokotlakový čistič K 4 WCM zaujme výkonným vodou chladeným motorom, ktorý sa vyznačuje dlhou životnosťou. Vysokotlakový čistič so 6 metrov dlhou vysokotlakovou hadicou bol skonštruovaný na príležitostné použitie a mierne znečistenie. Vďaka pracovnému nadstavcu Vario Power (VPS) a rotačnej tryske je možné podľa potreby čistiť terasy, záhradný nábytok a vozidlá. Tlak vody je možné presne prispôsobiť konkrétnemu predmetu, ktorý sa má čistiť, jednoduchým otočením VPS. Rotačná tryska s rotujúcim bodovým prúdom navyše zaisťuje úspešné čistenie bez akýchkoľvek kompromisov aj pri odolných nečistotách. Všetko príslušenstvo je možné uložiť priamo pri zariadení. Zabudovaný vodný filter spoľahlivo chráni čerpadlo pred časticami nečistôt.
Vlastnosti a výhody
Vynikajúci výkonVodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedokPohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Upratané a zorganizovanéHadicu, pracovný nadstavec, pištoľ a kábel je možné uložiť priamo pri zariadení.
Systém Quick Connect
- Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Prietok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,8
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|11,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|14,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|369 x 329 x 901
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 6 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
Video
Oblasti využitia
- Vonkajšie schody
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Na čistenie stredne veľkých vozidiel
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Bicykle