Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home
Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control s pištoľou G 160 Q Power Control a nástavecami. podporu môžete získať prostredníctvom aplikácie Kärcher Home & Garden, súprava pre dom
Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control umožňuje neuveriteľné ľahké čistenie každého povrchu správnym tlakom. A vďaka aplikácii Kärcher Home & Garden je tiež veľmi ľahké nájsť správny tlak. Aplikačný konzultant integrovaný do aplikácie podporuje používateľa praktickými tipmi pre každú čistiacu situáciu a čistiaci predmet - pre dokonalé výsledky čistenia. Okrem aplikačného konzultanta ponúka aplikácia ďalšie užitočné funkcie, ako sú montážne pokyny, pokyny na údržbu a starostlivosť, ako aj portál Kärcher Service. Keď sa nájde správna úroveň tlaku, dá sa ľahko nastaviť otočením pracovného nádstavca a skontrolovať na vysokotlakovej pištoli G 160 Q Power Control. K 4 Power Control zaujme aj čistiacim systémom Kärcher Plug 'n' Clean pre ľahkú výmenu čistiaceho prostriedku, teleskopickou rukoväťou pre pohodlnú prepravu a parkovacou polohou pre ľahko dostupné príslušenstvo. Súprava pre dom zaručuje čistenie väčších plôch v domácnosti bez rozstrekovania a obsahuje povrchový čistič T 5 a 1 l čistič kameňov.
Vlastnosti a výhody
Aplikácia Home & GardenAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavceOptimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciuVysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto. Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu. Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Inovatívny systém vkladania pre fľaše s čistiacim prostriedkom Kärcher.
- Pre rýchle, jednoduché a pohodlné nanášanie čistiacich prostriedkov pomocou vysokotlakového čističa.
- Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú účinnosť, chránia a starajú sa o povrch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Prietok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,8
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|18
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|414 x 306 x 588
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 160 Q Power Control
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 8 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá
