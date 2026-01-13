Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home

Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control s pištoľou G 160 Q Power Control a nástavecami. podporu môžete získať prostredníctvom aplikácie Kärcher Home & Garden, súprava pre dom

Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control umožňuje neuveriteľné ľahké čistenie každého povrchu správnym tlakom. A vďaka aplikácii Kärcher Home & Garden je tiež veľmi ľahké nájsť správny tlak. Aplikačný konzultant integrovaný do aplikácie podporuje používateľa praktickými tipmi pre každú čistiacu situáciu a čistiaci predmet - pre dokonalé výsledky čistenia. Okrem aplikačného konzultanta ponúka aplikácia ďalšie užitočné funkcie, ako sú montážne pokyny, pokyny na údržbu a starostlivosť, ako aj portál Kärcher Service. Keď sa nájde správna úroveň tlaku, dá sa ľahko nastaviť otočením pracovného nádstavca a skontrolovať na vysokotlakovej pištoli G 160 Q Power Control. K 4 Power Control zaujme aj čistiacim systémom Kärcher Plug 'n' Clean pre ľahkú výmenu čistiaceho prostriedku, teleskopickou rukoväťou pre pohodlnú prepravu a parkovacou polohou pre ľahko dostupné príslušenstvo. Súprava pre dom zaručuje čistenie väčších plôch v domácnosti bez rozstrekovania a obsahuje povrchový čistič T 5 a 1 l čistič kameňov.

Vlastnosti a výhody
Aplikácia Home & Garden
Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavce
Optimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto. Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu. Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
  • Inovatívny systém vkladania pre fľaše s čistiacim prostriedkom Kärcher.
  • Pre rýchle, jednoduché a pohodlné nanášanie čistiacich prostriedkov pomocou vysokotlakového čističa.
  • Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú účinnosť, chránia a starajú sa o povrch.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Prietok (l/h) max. 420
Plošný výkon (m²/h) 30
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,8
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 12
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 18
Rozmery (d x š x v) (mm) 414 x 306 x 588

Balenie obsahuje

  • Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l
  • Vysokotlaková pištoľ: G 160 Q Power Control
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 8 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Integrovaná úložná sieť
  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
  • Teleskopická rukoväť
  • Vodou chladený motor
  • Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Malé autá
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
