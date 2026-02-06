Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
Pre vyšší výkon: K 7 Premium Smart Control Flex, hadica PremiumFlex, pištoľ G 180 Q Smart Control na silné nečistoty na citlivých povrchoch. Vrátane eco!Boostra.
K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster je možné jednoducho pripojiť k smartfónu cez Bluetooth. Aplikácia obsahuje užitočné funkcie, ako je aplikačný poradca, montážny návod, pokyny na údržbu a starostlivosť, ako aj servisný portál Kärcher. Režim Boost poskytuje extra výkon, ktorý pomáha pri riešení odolných nečistôt. Maximálnu kontrolu ponúka aj pištoľ G 180 Q Smart Control s LCD displejom a pracovný nadstavec 3 v 1 Multi Jet: nastavenia tlaku sa nastavujú na samotnej pištoli alebo sa prenášajú do pištole pomocou aplikácie. Pomocou LCD displeja je možné skontrolovať, aká úroveň tlaku je nastavená. Medzi ďalšie podrobnosti výbavy patrí hadicový navijak, hadica PremiumFlex, čistiaci systém Plug 'n' Clean, hliníková teleskopická rukoväť a parkovacia poloha pre ľahko dostupné príslušenstvo. Zahŕňa eco!Booster a 1 l univerzálny čistič pre efektívne čistenie. eco!Booster je ideálny pre chúlostivé povrchy a vďaka o 50 percent vyššiemu čistiacemu výkonu v porovnaní s plochým prúdom šetrí vodu, energiu a čas.
Vlastnosti a výhody
Pištoľ Smart Control s režimom boost a pracovným nadstavcom 3 v 1 Multi JetSpúšťová pištoľ s LCD displejom a tlačidlami na reguláciu tlaku alebo dávkovanie čistiaceho prostriedku. Zahŕňa režim Boost pre extra výkon pri riešení odolných nečistôt. Otočný Multi Jet 3 v 1 obsahuje tri rôzne trysky pre ľahkú výmenu. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
eco!Booster: o 50 % vyšší čistiaci výkon v porovnaní s plochým prúdom, o 50 % vyššia účinnosť vody a energieDôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie. Šetrí vodu a energiu
Aplikácia Home & Garden
- Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
- Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia.
- Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
- Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
- Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
Vnímané zníženie hladiny hluku
- Príjemný zvuk aplikácie**
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Prietok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Príkon (kW)
|3
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|17,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|24,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|459 x 330 x 669
* Na základe schopnosti vyčistiť o 50 percent väčšiu plochu ako štandardný plochý prúd Kärcher s rovnakým množstvom energie a vody. Potvrdené nezávislým skúšobným ústavom. /
** V porovnaní s vnímanou hladinou hluku pri použití štandardnej plochej trysky Kärcher
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3-v-1
- eco!Booster
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Pripojenie cez Bluetooth
- Obsluha pomocou aplikácie
- Smart služby/funkcie v aplikácii
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster náhradný diel
