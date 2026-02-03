Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home
Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home s plošným výkonom 40 m²/h, vodou chladeným motorom, hadicou a navijakom hadice PremiumFlex odstraňuje mierne znečistenie.
Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home je ideálny na odstraňovanie mierneho znečistenia v domácnosti a aute. Obsahuje sadu Home Kit s čističom povrchov T 5 a 1 litrom čističa kameňa a fasád. Vďaka robustnému, vodou chladenému motoru poskytuje zariadenie konzistentne vysoký čistiaci výkon. Integrovaný navijak hadice s flexibilnou hadicou PremiumFlex umožňuje pohodlnú manipuláciu a zaisťuje maximálnu voľnosť pohybu. Pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold citeľne znižuje tlak pri držaní a tým zaisťuje čistenie bez únavy. Praktický systém Quick Connect umožňuje aj rýchle pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice. Multifunkčný pracovný nadstavec 4 v 1 bez námahy prepína medzi 4 prúdmi otáčaním hlavy pracovného nadstavca a prispôsobuje sa tak rôznym čistiacim úlohám. Koncept čistiaceho prostriedku 2 v 1 navyše ponúka väčšie pohodlie a perfektné nanášanie čistiaceho prostriedku podľa danej úlohy. Káble a príslušenstvo sa dajú jednoducho a kompaktne uložiť na zariadení. Pre optimálnu podporu ponúka aplikácia Kärcher Home & Garden integrovaného poradcu pri použití, ako aj užitočné tipy a triky.
Vlastnosti a výhody
Šikovný koncept zariadenia
- Konštrukcia zariadenia má usporiadané vstupy a výstupy pre káble a hadice. To zaisťuje voľný pohyb a pracovný priestor a vo všeobecnosti uľahčuje manipuláciu s káblami a hadicami.
- Správne zarovnanie zariadení s hadicovými a káblovými pripojeniami smerom k zdroju napájania a vody výrazne uľahčuje čistenie.
Komfortná spúšťová pištoľ s COMFORT!Hold a rýchloupínacím systémom Quick Connect
- COMFORT!Hold citeľne znižuje prítlak. Obzvlášť výhodné pri dlhodobom používaní pri čistení veľkých plôch.
- Rýchlospojka Quick Connect pre jednoduché pripojenie vysokotlakovej hadice.
Multifunkčná tryska 4 v 1
- Mnoho možností čistenia vďaka 4 rôznym prúdom v jednom pracovnom nadstavci.
- Pre väčšie pohodlie nie je potrebné meniť nadstavec. Jednoducho otočte hlavu nadstavca a zmeňte tvar striekania.
Koncept čistieho prostriedku 2v1
- Inovatívny koncept čistiaceho prostriedku poskytuje maximálnu flexibilitu a optimálne dávkovanie pre každú čistiacu úlohu.
- Čistiaci prostriedok je možné dávkovať pomocou zariadenia a nadstavca Multi Jet alebo, pre viac peny, pomocou penovacej trysky vrátane dávkovania čistiaceho prostriedku.
- Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
- Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu.
- Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
- Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
- Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
- Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Ergonomické prenášanie
- Teleskopická rukoväť s aretačným mechanizmom umožňuje jednoduché, pohodlné a ergonomické prenášanie.
- Kolieska s mäkkou štruktúrou komponentov umožňujú jednoduché a bezproblémové premiestňovanie zariadenia.
- Rukoväť na prenášanie umožňuje jednoduché a ergonomické zdvíhanie zariadenia.
Aplikácia Home & Garden
- Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
- Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia.
- Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Prvky udržateľnosti
- Dizajn s 25 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Až o 80 % nižšia spotreba vody v porovnaní s bežnou záhradnou hadicou.²⁾
- Obal vyrobený z minimálne 80 % recyklovaného papiera.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|2,1
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|13,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|21,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva. / ²⁾ Vnútorná testovacia podmienka: Prietok vysokotlakového čističa je 40 % záhradnej hadice, pričom čas čistenia je polovičný. Prietok, skutočná úspora vody a času sa líšia v závislosti od triedy zariadenia, stupňa znečistenia a miesta.
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistiaci prostriedok RM 626, 1 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multifunkčné zariadenie 4 v 1
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Podržanie redukcie tlaku na spúšti pištole
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Koncept čistieho prostriedku 2v1
- Regulácia čistiaceho prostriedku pri aplikácii penovej trysky
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- 2 háky na kábel: S funkciou rýchleho odnímania
- Kolesá s mäkkým povrchom komponentov
Video
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá
- Vonkajšie schody
- Na čistenie stredne veľkých vozidiel
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Fasáda
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher