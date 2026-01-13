Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control
Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control s režimom Boost. Môže byť pripojený k vášmu smartphonu cez Bluetooth
Jednoducho pripojte vysokotlakový čistič K 7 Smart Control k aplikácii Kärcher Home & Garden na vašom smartfóne cez Bluetooth - a čistenie je oveľa jednoduchšie a efektívnejšie. Je to tak preto, lebo aplikačný konzultant v aplikácii poskytuje praktické tipy a triky pre mnoho situácií čistenia a čistenia predmetov. Aplikácia ponúka aj mnoho ďalších užitočných funkcií, ako sú montážne pokyny, pokyny na údržbu a starostlivosť, ako aj portál Kärcher Service. Ďalšie praktické vlastnosti: Zariadenie má režim Boost pre zvýšenie výkonu - problémom nie je ani odolná špina. Úrovne tlaku je možné nastaviť na vysokotlakovej pištoli G 180 Q Smart Control s LCD displejom alebo preniesť do vysokotlakovej pištole pomocou aplikácie - aby sa pri čistení nemohlo nič pokaziť. Súprava Home Kit obsahuje čistič povrchov T 5 a 1 l čističa kameňov a fasád. Medzi ďalšie podrobnosti výbavy patrí pracovný nádstavec Multi Jet 3 v 1 pre rôzne aplikácie bez výmeny nástreku, čistiaci systém Plug 'n' Clean pre ľahkú výmenu čistiaceho prostriedku, hliníková teleskopická rukoväť pre jednoduchú prepravu, ako rovnako ako parkovacia poloha pre ľahko dostupné príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Pripojí sa k aplikácii Kärcher Home & Garden cez Bluetooth
- Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
- Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia.
- Aplikácia prenáša optimálny tlak do tlakového čističa cez Bluetooth.
Režim Boost pre ďalšiu silu v boji proti špine
- Režim zvýšenia výkonu Boost zvyšuje výkon čistenia a šetrí čas.
- Umožňuje silné bodové čistenie odolných nečistôt.
Vysokotlaková pištoľ Smart Control a rozprašovač 3 v 1 Multi Jet
- Vysokotlaková pištoľ s LCD displejom a tlačidlami na dávkovanie tlaku alebo čistiaceho prostriedku.
- Otočný Multi Jet 3 v 1 obsahuje tri rôzne trysky pre ľahkú výmenu.
- Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Inovatívny systém vkladania pre fľaše s čistiacim prostriedkom Kärcher.
- Pre rýchle, jednoduché a pohodlné nanášanie čistiacich prostriedkov pomocou vysokotlakového čističa.
- Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú účinnosť, chránia a starajú sa o povrch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Prietok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Príkon (kW)
|3
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|17,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|21,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|458 x 330 x 666
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3-v-1
- Vysokotlaková hadica: 10 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Pripojenie cez Bluetooth
- Obsluha pomocou aplikácie
- Smart služby/funkcie v aplikácii
