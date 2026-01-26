Vysokotlakový čistič batériový K 2 Battery Set

Vysokovýkonný akumulátorový tlakový čistič K 2 Battery je ideálny pre širokú škálu flexibilných aplikácií bez potreby pripojenia k elektrickej sieti.

Nemáte k dispozícii elektrickú prípojku? Pre batériový vysokotlakový čistič K 2 Battery Set to nie je žiaden problém. Vďaka 36 V / 5,2 Ah vymeniteľnej batérii zo systému 36 V batérií Kärcher sa ideálne hodí na všestranné čistenie malých áut, motocyklov, bicyklov, člnov ako aj na menej náročné čistenie okolo domu či chaty – aj bez elektrickej prípojky. Batéria s výdržou maximálne 17 minút, ako aj nabíjačka, patria k štandardnej výbave. Na nasávanie vody z nádrží je možné toto zariadenie spojiť s nasávacou hadicou Kärcher. K stroju patria aj: 2 pracovné nadstavce na striedanie medzi režimami Standard a Boost, analógový displej na vysokotlakovej pištoli pre trvalé zobrazovanie zvoleného režimu počas čistenia, hadička na nasávanie čistiaceho prostriedku, ako aj integrovaný vodný filter proti prenikaniu čiastočiek špiny do vysokotlakového čerpadla.

Vlastnosti a výhody
Batériový vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič batériový K 2 Battery Set: 36 V Kärcher Battery Power vymeniteľná batéria
36 V Kärcher Battery Power vymeniteľná batéria
Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilná batéria so všetkými strojmi zo systému vymeniteľných batérií 36 V Battery Power. Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
Batériový vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič batériový K 2 Battery Set: Vysokotlaká pištoľ s displejom úrovne tlaku
Vysokotlaká pištoľ s displejom úrovne tlaku
Pracovné nadstavce pre rôzne použitie Displej na vysokotlakovej pištoli umožňuje ľahké ovládanie úrovne tlaku
Batériový vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič batériový K 2 Battery Set: Nasávanie vody
Nasávanie vody
Kompatibilný s hadicou na nasávanie vody značky Kärcher pre čistenie nezávislé od vodnej prípojky. Hadica na nasávanie vody sa dá zakúpiť zvlášť.
Použitie čistiaceho prostriedku
  • Nasávacia hadička na použitie čistiacich prostriedkov.
  • Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Hadica, pracovné nadstavce a pištole sa dajú úsporne a usporiadane odložiť.
Systém Quick Connect
  • Pre jednoduché a rýchle pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice na stroj a pištoľ.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 36 V batériová platforma
Tlak (bar) max. 110
Rozsah tlaku Vysoký tlak
Prietok (l/h) 340
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Kapacita (Ah) 5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) 14 (5,0 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (h) 9
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 245 x 303 x 629

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 36 V/ 5.0 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: 36 V Battery Power štandardná nabíjačka (1 ks.)
  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q, Extended
  • Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 4 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
  • Integrovaný vodný filter
Video

Oblasti využitia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Terasa
  • Malé autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Bicykle
  • Lode
  • Nádoby na odpad
  • Záhradné hračky
