Vysokotlakový čistič batériový K 2 Battery Set
Vysokovýkonný akumulátorový tlakový čistič K 2 Battery je ideálny pre širokú škálu flexibilných aplikácií bez potreby pripojenia k elektrickej sieti.
Nemáte k dispozícii elektrickú prípojku? Pre batériový vysokotlakový čistič K 2 Battery Set to nie je žiaden problém. Vďaka 36 V / 5,2 Ah vymeniteľnej batérii zo systému 36 V batérií Kärcher sa ideálne hodí na všestranné čistenie malých áut, motocyklov, bicyklov, člnov ako aj na menej náročné čistenie okolo domu či chaty – aj bez elektrickej prípojky. Batéria s výdržou maximálne 17 minút, ako aj nabíjačka, patria k štandardnej výbave. Na nasávanie vody z nádrží je možné toto zariadenie spojiť s nasávacou hadicou Kärcher. K stroju patria aj: 2 pracovné nadstavce na striedanie medzi režimami Standard a Boost, analógový displej na vysokotlakovej pištoli pre trvalé zobrazovanie zvoleného režimu počas čistenia, hadička na nasávanie čistiaceho prostriedku, ako aj integrovaný vodný filter proti prenikaniu čiastočiek špiny do vysokotlakového čerpadla.
Vlastnosti a výhody
36 V Kärcher Battery Power vymeniteľná batériaTechnológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilná batéria so všetkými strojmi zo systému vymeniteľných batérií 36 V Battery Power. Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
Vysokotlaká pištoľ s displejom úrovne tlakuPracovné nadstavce pre rôzne použitie Displej na vysokotlakovej pištoli umožňuje ľahké ovládanie úrovne tlaku
Nasávanie vodyKompatibilný s hadicou na nasávanie vody značky Kärcher pre čistenie nezávislé od vodnej prípojky. Hadica na nasávanie vody sa dá zakúpiť zvlášť.
Použitie čistiaceho prostriedku
- Nasávacia hadička na použitie čistiacich prostriedkov.
- Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Hadica, pracovné nadstavce a pištole sa dajú úsporne a usporiadane odložiť.
Systém Quick Connect
- Pre jednoduché a rýchle pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice na stroj a pištoľ.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Tlak (bar)
|max. 110
|Rozsah tlaku
|Vysoký tlak
|Prietok (l/h)
|340
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|5
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|14 (5,0 Ah)
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (h)
|9
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|245 x 303 x 629
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 36 V/ 5.0 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: 36 V Battery Power štandardná nabíjačka (1 ks.)
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q, Extended
- Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 4 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Terasa
- Malé autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Bicykle
- Lode
- Nádoby na odpad
- Záhradné hračky
