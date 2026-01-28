Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex
Pre väčšiu kontrolu: K 5 Smart Control Flex s hadicou PremiumFlex a pištoľou G 180 Q Smart Control, vhodná na silné nečistoty na terasách, záhradnom nábytku a autách.
Vďaka integrovanému Bluetooth je možné vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex pripojiť k aplikácii Kärcher Home & Garden. To znamená, že používateľ má optimálnu podporu prostredníctvom smartfónu v mnohých situáciách čistenia a pri mnohých čistiacich úlohách – a môže dosiahnuť ešte efektívnejšie výsledky čistenia. Aplikácia poskytuje mnoho užitočných funkcií, ako je aplikačný poradca s užitočnými tipmi a trikmi, montážne pokyny, pokyny na údržbu a starostlivosť, ako aj servisný portál Kärcher. Zariadenie má tiež režim boost pre extra výkon, pištoľ G 180 Q Smart Control s LCD displejom a pracovný nadstavec 3 v 1 Multi Jet. Tlak sa nastavuje buď na samotnú pištoľ, alebo sa prenáša z aplikácie na pištoľ pomocou aplikačného konzultanta. Pomocou LCD displeja je možné skontrolovať, aká úroveň tlaku je nastavená. Medzi ďalšie podrobnosti výbavy patrí čistiaci systém Plug 'n' Clean, vysokotlaková hadica PremiumFlex, hliníková teleskopická rukoväť, systém Quick Connect na zacvaknutie vysokotlakovej hadice dovnútra a von zo zariadenia a pištoľ, ako aj parkovacia poloha, ktorá zaisťuje vždy ľahko dostupné príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Pištoľ Smart Control s režimom boost a pracovným nadstavcom 3 v 1 Multi JetSpúšťová pištoľ s LCD displejom a tlačidlami na reguláciu tlaku alebo dávkovanie čistiaceho prostriedku. Zahŕňa režim Boost pre extra výkon pri riešení odolných nečistôt. Otočný Multi Jet 3 v 1 obsahuje tri rôzne trysky pre ľahkú výmenu. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Pripojí sa k aplikácii Kärcher Home & Garden cez BluetoothAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Aplikácia prenáša optimálny tlak do tlakového čističa cez Bluetooth.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
- Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
- Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
- Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|2,1
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|13,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|17
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|417 x 306 x 584
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3-v-1
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody
- Pripojenie cez Bluetooth
- Obsluha pomocou aplikácie
- Smart služby/funkcie v aplikácii
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá
- Vonkajšie schody
- Na čistenie stredne veľkých vozidiel
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.