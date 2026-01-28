Batériový vysokotlakový čistič K 2 Battery
Vysoko výkonný K 2 Battery je ideálny pre širokú škálu flexibilných aplikácií bez potreby elektrického napájania. Vymeniteľná batéria 36 V a nabíjačka batérií nie sú súčasťou balenia
Oslňujúce výsledky aj bez elektriny: Vysokotlaký čistič napájaný z batérií pre mnoho rôznych oblastí použitia, ako sú malé autá, člny, záhradný nábytok, odpadkové koše a malé úlohy spojené s upratovaním v domácnosti. Voľba štandardného, Boost a režimu pre nanášanie čistiaceho prostriedku umožňuje užívateľovi zvládnuť rôzne úlohy čistenia so správnym tlakom. Počas čistenia vám analógový displej vysokotlakovej pištole vždy zobrazí zvolený režim. Samostatné úrovne tlaku sa nastavujú jednoducho prepínaním. Zariadenie je kompatibilné s vymeniteľnou batériou 36 V / 5,0 Ah z platformy 36 V Kärcher Battery Power. Batéria a nabíjačka batérií sú k dispozícii samostatne ako voliteľné príslušenstvo. K odberu vody z alternatívnych zdrojov vody je možné pripojiť aj saciu hadicu Kärcher.
Vlastnosti a výhody
36 V Kärcher Battery Power vymeniteľná batériaTechnológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilná batéria so všetkými strojmi zo systému vymeniteľných batérií 36 V Battery Power. Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
Vysokotlaká pištoľ s displejom úrovne tlakuPracovné nadstavce pre rôzne použitie Displej na vysokotlakovej pištoli umožňuje ľahké ovládanie úrovne tlaku
Nasávanie vodyKompatibilný s hadicou na nasávanie vody značky Kärcher pre čistenie nezávislé od vodnej prípojky. Hadica na nasávanie vody sa dá zakúpiť zvlášť.
Použitie čistiaceho prostriedku
- Nasávacia hadička na použitie čistiacich prostriedkov.
- Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Hadica, pracovné nadstavce a pištole sa dajú úsporne a usporiadane odložiť.
Systém Quick Connect
- Pre jednoduché a rýchle pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice na stroj a pištoľ.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Tlak (bar)
|max. 110
|Rozsah tlaku
|Vysoký tlak
|Prietok (l/h)
|340
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|14
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|245 x 303 x 629
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q, Extended
- Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 4 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Integrovaný vodný filter
Video
Oblasti využitia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Terasa
- Malé autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Bicykle
- Lode
- Nádoby na odpad
- Záhradné hračky