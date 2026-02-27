Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control
Pre ešte väčšiu kontrolu: vysokotlakový čistič K 5 Power Control s aplikačným poradcom cez aplikáciu, G 160 Q Power Control, pracovný nástavec Vario Power a systém Kärcher Plug 'n' Clean.
Pre ešte väčšiu kontrolu v mnohých situáciách čistenia a pri rôznych čistiacich predmetoch pomáha používateľovi tipy a triky od aplikačného poradcu prostredníctvom aplikácie Kärcher Home & Garden. Aplikačný poradca popisuje optimálnu úroveň tlaku pre vybraný čistiaci objekt. Tlak je možné manuálne nastaviť otáčaním pracovného nástavca Vario Power. Aplikácia ponúka aj ďalšie užitočné funkcie, ako sú montážne pokyny, pokyny na údržbu a starostlivosť, ako aj servisný portál Kärcher. Zariadenie ďalej zaujme vysokotlakovou pištoľou G 160 Q Power Control a rotačou tryskou. Medzi ďalšie detaily výbavy patrí systém čistiaceho prostriedku Plug 'n' Clean pre rýchlu a čistú výmenu čistiaceho prostriedku, kvalitná hliníková teleskopická rukoväť pre pohodlnú prepravu a priestorovo úsporné skladovanie, systém Quick Connect pre jednoduché a časovo nenáročné pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice a prístroja a vysokotlakovej pištole, ako aj parkovacia poloha pre ľahko dostupné príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Aplikácia Home & GardenAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém KärcherInovatívny systém vkladania pre fľaše s čistiacim prostriedkom Kärcher. Pre rýchle, jednoduché a pohodlné nanášanie čistiacich prostriedkov pomocou vysokotlakového čističa. Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú účinnosť, chránia a starajú sa o povrch.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciuVysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto. Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
Teleskopická rukoväť vyrobená z vysoko kvalitného hliníka
- Možno prispôsobiť ľuďom s rôznou výškou.
- Výšku teleskopickej rukoväte je možné nastaviť potiahnutím.
- Úplne výsuvná rukoväť pre miesto šetriace miesto.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|menovitý príkon (kW)
|2,1
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|13,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|16,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|414 x 306 x 588
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 160 Q Power Control
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 10 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher