Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home
Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home s plošným výkonom 60 m²/h, vodou chladeným motorom, hadicou a navijakom hadice PremiumFlex. Vrátane súpravy na čistenie auta a domácnosti.
Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home je ideálny na odstraňovanie silných nečistôt z domácnosti a auta. Vrátane súpravy pre domácnosť s čističom povrchov T 7 a 1 litrom čističa kameňa a fasád a súpravy na čistenie auta s rotačnou umývacou kefou s vymeniteľným nadstavcom, utierkou z mikrovlákna a 1 litrom autošampónu. Vodou chladený a preto dlhotrvajúci motor je navrhnutý na časté čistenie a zaručuje spoľahlivý výkon. Integrovaný navijak hadice s hadicou PremiumFlex ponúka pohodlie a veľkú flexibilitu. Okrem toho pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold citeľne znižuje prítlačný tlak a vysokotlakovú hadicu je možné rýchlo pripojiť vďaka systému Quick Connect. Inovatívny pracovný nadstavec Multi Jet 4 v 1 kombinuje 4 rôzne prúdy, ktoré je možné nastaviť otáčaním hlavy pracovného nadstavca. Koncept čistiaceho prostriedku 2 v 1 zaisťuje pohodlie a dokonalé nanášanie čistiaceho prostriedku v závislosti od použitia. Káble a príslušenstvo sa dajú ľahko odložiť na zariadení a teleskopická rukoväť a kolieska s mäkkým povrchom uľahčujú prepravu. Podporu poskytuje aplikácia Kärcher Home & Garden s integrovaným poradcom pre aplikácie a užitočnými tipmi a trikmi.
Vlastnosti a výhody
Šikovný koncept zariadenia
- Konštrukcia zariadenia má usporiadané vstupy a výstupy pre káble a hadice. To zaisťuje voľný pohyb a pracovný priestor a vo všeobecnosti uľahčuje manipuláciu s káblami a hadicami.
- Správne zarovnanie zariadení s hadicovými a káblovými pripojeniami smerom k zdroju napájania a vody výrazne uľahčuje čistenie.
Multifunkčná tryska 4 v 1
- Mnoho možností čistenia vďaka 4 rôznym prúdom v jednom pracovnom nadstavci.
- Pre väčšie pohodlie nie je potrebné meniť nadstavec. Jednoducho otočte hlavu nadstavca a zmeňte tvar striekania.
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
- Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu.
- Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
- Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
- Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
- Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Ergonomické prenášanie
- Teleskopická rukoväť s aretačným mechanizmom umožňuje jednoduché, pohodlné a ergonomické prenášanie.
- Kolieska s mäkkou štruktúrou komponentov umožňujú jednoduché a bezproblémové premiestňovanie zariadenia.
- Rukoväť na prenášanie umožňuje jednoduché a ergonomické zdvíhanie zariadenia.
Aplikácia Home & Garden
- Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
- Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia.
- Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Prvky udržateľnosti
- Dizajn s 30 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Až o 80 % nižšia spotreba vody v porovnaní s bežnou záhradnou hadicou.²⁾
- Udržateľné obaly vyrobené z minimálne 80 % recyklovaného papiera.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Prietok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Príkon (kW)
|3
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|18,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|29,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 7, Čistič kameňov a fasád, 3 v 1, 1 l
- Súprava pre autá: K 7: Rotačná umývacia kefa, vymeniteľný nadstavec Car & Bike, utierka z mikrovlákna, Autošampón 3 v 1, 1 l
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistiaci prostriedok RM 626, 1 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multifunkčné zariadenie 4 v 1
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Podržanie redukcie tlaku na spúšti pištole
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Koncept čistieho prostriedku 2v1
- Regulácia čistiaceho prostriedku pri aplikácii penovej trysky
- Teleskopická rukoväť
- Integrované držadlo
- Vodou chladený motor
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodný filter
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- 2 háky na kábel: S funkciou rýchleho odnímania
- Kolesá s mäkkým povrchom komponentov
Video
Oblasti využitia
- Terasa
- Ploty
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Autá
- Obytné automobily
- Bicykle
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher