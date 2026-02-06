Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home

Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home s plošným výkonom 60 m²/h, vodou chladeným motorom, hadicou a navijakom hadice PremiumFlex. Vrátane súpravy na čistenie auta a domácnosti.

Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home je ideálny na odstraňovanie silných nečistôt z domácnosti a auta. Vrátane súpravy pre domácnosť s čističom povrchov T 7 a 1 litrom čističa kameňa a fasád a súpravy na čistenie auta s rotačnou umývacou kefou s vymeniteľným nadstavcom, utierkou z mikrovlákna a 1 litrom autošampónu. Vodou chladený a preto dlhotrvajúci motor je navrhnutý na časté čistenie a zaručuje spoľahlivý výkon. Integrovaný navijak hadice s hadicou PremiumFlex ponúka pohodlie a veľkú flexibilitu. Okrem toho pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold citeľne znižuje prítlačný tlak a vysokotlakovú hadicu je možné rýchlo pripojiť vďaka systému Quick Connect. Inovatívny pracovný nadstavec Multi Jet 4 v 1 kombinuje 4 rôzne prúdy, ktoré je možné nastaviť otáčaním hlavy pracovného nadstavca. Koncept čistiaceho prostriedku 2 v 1 zaisťuje pohodlie a dokonalé nanášanie čistiaceho prostriedku v závislosti od použitia. Káble a príslušenstvo sa dajú ľahko odložiť na zariadení a teleskopická rukoväť a kolieska s mäkkým povrchom uľahčujú prepravu. Podporu poskytuje aplikácia Kärcher Home & Garden s integrovaným poradcom pre aplikácie a užitočnými tipmi a trikmi.

Vlastnosti a výhody
Šikovný koncept zariadenia
  • Konštrukcia zariadenia má usporiadané vstupy a výstupy pre káble a hadice. To zaisťuje voľný pohyb a pracovný priestor a vo všeobecnosti uľahčuje manipuláciu s káblami a hadicami.
  • Správne zarovnanie zariadení s hadicovými a káblovými pripojeniami smerom k zdroju napájania a vody výrazne uľahčuje čistenie.
Multifunkčná tryska 4 v 1
  • Mnoho možností čistenia vďaka 4 rôznym prúdom v jednom pracovnom nadstavci.
  • Pre väčšie pohodlie nie je potrebné meniť nadstavec. Jednoducho otočte hlavu nadstavca a zmeňte tvar striekania.
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
  • Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu.
  • Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
  • Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
  • Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
  • Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Vynikajúci výkon
  • Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Ergonomické prenášanie
  • Teleskopická rukoväť s aretačným mechanizmom umožňuje jednoduché, pohodlné a ergonomické prenášanie.
  • Kolieska s mäkkou štruktúrou komponentov umožňujú jednoduché a bezproblémové premiestňovanie zariadenia.
  • Rukoväť na prenášanie umožňuje jednoduché a ergonomické zdvíhanie zariadenia.
Aplikácia Home & Garden
  • Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
  • Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia.
  • Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Prvky udržateľnosti
  • Dizajn s 30 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • Až o 80 % nižšia spotreba vody v porovnaní s bežnou záhradnou hadicou.²⁾
  • Udržateľné obaly vyrobené z minimálne 80 % recyklovaného papiera.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 230
Frekvencia (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Prietok (l/h) max. 600
Plošný výkon (m²/h) 60
Teplota vody na prívode (°C) max. 60
Príkon (kW) 3
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 18,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 29,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva.

Balenie obsahuje

  • Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 7, Čistič kameňov a fasád, 3 v 1, 1 l
  • Súprava pre autá: K 7: Rotačná umývacia kefa, vymeniteľný nadstavec Car & Bike, utierka z mikrovlákna, Autošampón 3 v 1, 1 l
  • Čistiace prostriedky: Univerzálny čistiaci prostriedok RM 626, 1 l
  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Multifunkčné zariadenie 4 v 1
  • Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Podržanie redukcie tlaku na spúšti pištole
  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Koncept čistieho prostriedku 2v1
  • Regulácia čistiaceho prostriedku pri aplikácii penovej trysky
  • Teleskopická rukoväť
  • Integrované držadlo
  • Vodou chladený motor
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodný filter
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • 2 háky na kábel: S funkciou rýchleho odnímania
  • Kolesá s mäkkým povrchom komponentov
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home

Video

Oblasti využitia
  • Terasa
  • Ploty
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Autá
  • Obytné automobily
  • Bicykle
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher