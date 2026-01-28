Vysokotlakový čistič K 5 Basic
Vysokotlakový čistič K5 Basic s vodou chladeným motorom je vhodný na občasné použitie a stredné znečistenie veľkých áut, kamenných múrov alebo bicyklov.
K5 Basic na mierne znečistenie zanecháva veľké autá, bicykle a dokonca aj kamenné steny bezchybne čisté. Vysokotlakový čistič je vybavený výkonným vodou chladeným motorom a má vysokotlakovú pištoľ s rýchlospojkou Quick Connect a 8 metrovú vysokotlakovú hadicu. K dispozícii je tiež pracovný nadstavec Vario Power (VPS), ktorý zjednodušuje nastavenie požadovaného tlaku a poskytuje jemné ošetrenie jemných povrchov, ako aj rotačná tryska s výkonným rotačným bodovým prúdom, ktorý si poradí aj s najodolnejšími nečistotami. Integrovaný vodný filter slúži na ochranu čerpadla.
Vlastnosti a výhody
Vynikajúci výkonVodou chladený motor je moderný a vyznačuje sa obzvlášť dlhou životnosťou a výkonnosťou.
RukoväťPre pohodlnú výšku. K vysokotlakovému čističu si môžete objednať aj ďalšie doplnkové príslušenstvo pre ešte efektívnejšie čistenie spolu s čistiacimi prostriedkami určenými priamo pre použitie so strojmi Kärcher.
Veľké kolesáPre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|2,1
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|11,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|15
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|341 x 325 x 867
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Rýchlospojka Quick Connect
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 8 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá
- Vonkajšie schody
- Na čistenie stredne veľkých vozidiel
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.