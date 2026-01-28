Vysokotlakový čistič K 5 Basic

Vysokotlakový čistič K5 Basic s vodou chladeným motorom je vhodný na občasné použitie a stredné znečistenie veľkých áut, kamenných múrov alebo bicyklov.

K5 Basic na mierne znečistenie zanecháva veľké autá, bicykle a dokonca aj kamenné steny bezchybne čisté. Vysokotlakový čistič je vybavený výkonným vodou chladeným motorom a má vysokotlakovú pištoľ s rýchlospojkou Quick Connect a 8 metrovú vysokotlakovú hadicu. K dispozícii je tiež pracovný nadstavec Vario Power (VPS), ktorý zjednodušuje nastavenie požadovaného tlaku a poskytuje jemné ošetrenie jemných povrchov, ako aj rotačná tryska s výkonným rotačným bodovým prúdom, ktorý si poradí aj s najodolnejšími nečistotami. Integrovaný vodný filter slúži na ochranu čerpadla.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 5 Basic: Vynikajúci výkon
Vynikajúci výkon
Vodou chladený motor je moderný a vyznačuje sa obzvlášť dlhou životnosťou a výkonnosťou.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 5 Basic: Rukoväť
Rukoväť
Pre pohodlnú výšku. K vysokotlakovému čističu si môžete objednať aj ďalšie doplnkové príslušenstvo pre ešte efektívnejšie čistenie spolu s čistiacimi prostriedkami určenými priamo pre použitie so strojmi Kärcher.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 5 Basic: Veľké kolesá
Veľké kolesá
Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Prietok (l/h) max. 500
Plošný výkon (m²/h) 40
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 2,1
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 11,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 15
Rozmery (d x š x v) (mm) 341 x 325 x 867

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Rýchlospojka Quick Connect
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 8 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
  • Teleskopická rukoväť
  • Vodou chladený motor
  • Integrovaný vodný filter
  • Nasávanie vody
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Malé autá
  • Vonkajšie schody
  • Na čistenie stredne veľkých vozidiel
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky