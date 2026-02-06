Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Stairs
Pre väčšiu kontrolu: K 5 Power Control Flex Stairs s hadicou PremiumFlex a pištoľou G 160 Q Power Control sú vhodné na silné nečistoty v celej domácnosti. So súpravou na čistenie schodov.
S vysokotlakovým čističom K 5 Power Control Flex Stairs je možné každý povrch vyčistiť správnym tlakom. Aplikačný poradca integrovaný do aplikácie Kärcher Home & Garden pomáha používateľovi nájsť správny tlak praktickými tipmi pre každú čistiacu situáciu a čistiacu úlohu – pre dokonalé výsledky čistenia. Vysokotlakový čistič zaujme aj čistiacim systémom Kärcher Plug 'n' Clean pre jednoduchú výmenu čistiaceho prostriedku, vysokotlakovou hadicou PremiumFlex pre väčšie pohodlie, vysokokvalitnou hliníkovou teleskopickou rukoväťou pre jednoduchú prepravu, systémom Quick Connect šetrí čas a námahu pri zacvakávaní vysokotlakovej hadice do zariadenia a pištole a pištoľou, ako aj parkovacou polohou, ktorá zaisťuje vždy ľahko dostupné príslušenstvo. Obsahuje súpravu na čistenie schodov: výkonný čistič PS 30, ktorý s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami účinne odstraňuje odolné nečistoty z rôznych povrchov a zároveň šetrí čas.
Vlastnosti a výhody
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavceOptimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Aplikácia Home & GardenAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|2,1
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|17,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|405 x 306 x 584
Balenie obsahuje
- Kefa na intenzívne drhnutie PS 30
- Vysokotlaková pištoľ: G 160 Q Power Control
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá
- Vonkajšie schody
- Na čistenie stredne veľkých vozidiel
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Fasáda
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Stairs náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher