Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home Flex Wood
Vysokotlakový čistič K 5 Power Control s poradcom v aplikácii Kärcher Home & Garden, pištoľ G 160 Q Power Control, nástavec Vario Power a systém Kärcher Plug 'n' Clean.
Pre ešte lepšiu kontrolu nad mnohými čistiacimi situáciami a pri rôznych čistených predmetoch sú používateľovi poskytované tipy a triky od aplikačného konzultanta prostredníctvom aplikácie Kärcher Home & Garden. Aplikačný poradca popisuje optimálnu hladinu tlaku pre vybraný čistený objekt. Tlak je možné manuálne nastaviť otočením pracovného nádstavca Vario Power. Aplikácia ponúka aj ďalšie užitočné funkcie, ako sú montážne pokyny, pokyny na údržbu a starostlivosť, ako aj portál Kärcher Service. Zariadenie ďalej zaujme vysokotlakovou pištoľou G 160 Q Power Control, rotačnou tryskou a súpravou pre dom s čističom povrchov T 5 a 1 litrom čističa dreva 3 v 1. Medzi ďalšie podrobnosti výbavy patrí systém Plug 'n' Clean na rýchlu a čistú výmenu čistiaceho prostriedku, vysoko kvalitná hliníková teleskopická rukoväť pre pohodlnú prepravu a skladovanie šetriace miesto, systém Quick Connect pre ľahké a časovo nenáročné pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice a prístroja a vysokotlakovej pištole, ako aj parkovacia poloha pre ľahko dostupné príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Aplikácia Home & GardenAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavceOptimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém KärcherInovatívny systém vkladania pre fľaše s čistiacim prostriedkom Kärcher. Pre rýchle, jednoduché a pohodlné nanášanie čistiacich prostriedkov pomocou vysokotlakového čističa. Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú účinnosť, chránia a starajú sa o povrch.
Flexibilná hadica
- Ľahké navíjanie a odvíjanie hadice
- Hadica PremiumFlex poskytuje dostatočnú flexibilitu
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|menovitý príkon (kW)
|2,1
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|13
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|18,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|402 x 306 x 588
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 5, Čistič dreva 3 v 1, 1 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 160 Q Power Control
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá
- Vonkajšie schody
- Na čistenie stredne veľkých vozidiel
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Fasáda
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home Flex Wood náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher