Vysokotlakový čistič K 2 Home T150
Vysokotlakový čistič K 2 Home na kolieskach je špeciálne navrhnutý pre príležitostné použitie a ľahké nečistoty. Vďaka súprave "Home" sa postará o to, aby boli plochy okolo vášho domu čisté.
K 2 Home je vybavený striekacou pištoľou, dvomi hladkými kolesami, vysokotlakovou hadicou s dĺžkou 4 m, pracovným nadstavcom, tryskou s rotujúcim bodovým lúčom na odolnejšie nečistoty a vodným filtrom na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt. Extra "Home Kit" zaručuje čistenie plôch v okolí domu a obsahuje plošný čistič T 150 a čistiaci prostriedok Patio & Deck (500 ml). Tlakový čistič poskytuje pôsobivé výsledky na ľahkých nečistotách a pri občasnom používaní, napríklad na bicykloch, záhradnom náradí a záhradnom nábytku.
Vlastnosti a výhody
Odkladanie na hákVeľkorysý hák na odkladanie hadice a kábla priamo na stroji.
Príjemná rúčkaOptimálna mobilita vďaka kolieskam a ergonomickej výške držadla.
Odnímateľný vodný filterZvýšenie životnosti vysokotlakového čističa
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh prúdu (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tlak (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Prietok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,4
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|242 x 280 x 783
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l
- Vysokotlaková pištoľ: Rýchlospojka Quick Connect
- Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 4 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávanie
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady