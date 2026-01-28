Vysokotlakový čistič K 2 Home T150

Vysokotlakový čistič K 2 Home na kolieskach je špeciálne navrhnutý pre príležitostné použitie a ľahké nečistoty. Vďaka súprave "Home" sa postará o to, aby boli plochy okolo vášho domu čisté.

K 2 Home je vybavený striekacou pištoľou, dvomi hladkými kolesami, vysokotlakovou hadicou s dĺžkou 4 m, pracovným nadstavcom, tryskou s rotujúcim bodovým lúčom na odolnejšie nečistoty a vodným filtrom na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt. Extra "Home Kit" zaručuje čistenie plôch v okolí domu a obsahuje plošný čistič T 150 a čistiaci prostriedok Patio & Deck (500 ml). Tlakový čistič poskytuje pôsobivé výsledky na ľahkých nečistotách a pri občasnom používaní, napríklad na bicykloch, záhradnom náradí a záhradnom nábytku.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Home T150: Odkladanie na hák
Odkladanie na hák
Veľkorysý hák na odkladanie hadice a kábla priamo na stroji.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Home T150: Príjemná rúčka
Príjemná rúčka
Optimálna mobilita vďaka kolieskam a ergonomickej výške držadla.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Home T150: Odnímateľný vodný filter
Odnímateľný vodný filter
Zvýšenie životnosti vysokotlakového čističa
Špecifikácie

Technické údaje

Druh prúdu (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Tlak (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Prietok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,4
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7
Rozmery (d x š x v) (mm) 242 x 280 x 783

Balenie obsahuje

  • Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l
  • Vysokotlaková pištoľ: Rýchlospojka Quick Connect
  • Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 4 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávanie
  • Integrovaný vodný filter
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Home T150
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Oblasti okolo domu a záhrady
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky