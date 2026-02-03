Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus
Na náš K 3 Horizontal Plus sa môžete vždy spoľahnúť: Malý priestorovo úsporný pomocník sa ideálne hodí na čistenie nečistôt z menších záhrad, terás, záhradného nábytku a automobilov.
S malým a priestorovo úsporným vysokotlakovým čističom K 3 Horizontal Plus sú nečistoty minulosťou. Vďaka štvormetrovej vysokotlakovej hadici je vysokotlakový čistič ideálny na príležitostné použitie v domácnosti a dodáva iskrivý lesk malým záhradným povrchom a terasám, ako aj záhradnému nábytku a dokonca aj vozidlám. Vďaka nadstavcu Vario Power (VPS) možno tlak vody jednoducho nastaviť tak, aby vyhovoval povrchu jednoduchým otáčaním. Rotačná tryska uvoľní aj tie najodolnejšie nečistoty, zatiaľ čo čerpadlo je chránené vodným filtrom – pre dlhú životnosť. Vďaka nízkej hmotnosti a praktickej integrovanej rukoväti na prenášanie môžete K 3 Horizontal Plus ľahko prepraviť kamkoľvek potrebujete. Pre väčšie pohodlie umožňuje systém rýchleho pripojenia vysokotlakovú hadicu zacvaknúť a vytiahnuť zo zariadenia a ľahko spustiť pištoľ. Všetko dodávané príslušenstvo sa dá ľahko uložiť na samotné zariadenie.
Vlastnosti a výhody
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadeniePre nekomplikované odkladanie nenáročné na miesto, aj v malých priestoroch. Dá sa nosiť iba jednou rukou.
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedokPohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Upratané a zorganizovanéHadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Systém Quick Connect
- Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 120
|Prietok (l/h)
|max. 380
|Plošný výkon (m²/h)
|25
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (W)
|1600
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 197 x 264
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 5 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Integrovaný vodný filter
- Navíjanie kábla
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
