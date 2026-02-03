Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus

Na náš K 3 Horizontal Plus sa môžete vždy spoľahnúť: Malý priestorovo úsporný pomocník sa ideálne hodí na čistenie nečistôt z menších záhrad, terás, záhradného nábytku a automobilov.

S malým a priestorovo úsporným vysokotlakovým čističom K 3 Horizontal Plus sú nečistoty minulosťou. Vďaka štvormetrovej vysokotlakovej hadici je vysokotlakový čistič ideálny na príležitostné použitie v domácnosti a dodáva iskrivý lesk malým záhradným povrchom a terasám, ako aj záhradnému nábytku a dokonca aj vozidlám. Vďaka nadstavcu Vario Power (VPS) možno tlak vody jednoducho nastaviť tak, aby vyhovoval povrchu jednoduchým otáčaním. Rotačná tryska uvoľní aj tie najodolnejšie nečistoty, zatiaľ čo čerpadlo je chránené vodným filtrom – pre dlhú životnosť. Vďaka nízkej hmotnosti a praktickej integrovanej rukoväti na prenášanie môžete K 3 Horizontal Plus ľahko prepraviť kamkoľvek potrebujete. Pre väčšie pohodlie umožňuje systém rýchleho pripojenia vysokotlakovú hadicu zacvaknúť a vytiahnuť zo zariadenia a ľahko spustiť pištoľ. Všetko dodávané príslušenstvo sa dá ľahko uložiť na samotné zariadenie.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus: Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenie
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenie
Pre nekomplikované odkladanie nenáročné na miesto, aj v malých priestoroch. Dá sa nosiť iba jednou rukou.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus: Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Pohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus: Upratané a zorganizované
Upratané a zorganizované
Hadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Systém Quick Connect
  • Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - max. 120
Prietok (l/h) max. 380
Plošný výkon (m²/h) 25
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (W) 1600
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 197 x 264

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 5 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
  • Integrovaný vodný filter
  • Navíjanie kábla
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher