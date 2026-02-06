Vysokotlakový čistič K 5 Classic Car & Home
Ľahký a praktický: vysokotlakový čistič K5 Classic Car & Home sa dá rýchlo uskladniť a ľahko sa prepravuje. Vrátane súpravy na čistenie auta a súpravy pre domácnosť.
Vysokotlakový čistič K5 Classic Car & Home je ideálny na príležitostné použitie a na odstránenie miernych nečistôt v domácnosti. Od bicyklov po kamenné múry a dokonca aj SUV, tlakový čistič poskytuje vďaka svojmu výkonnému univerzálnemu motoru oslnivé výsledky po celom svete. Súprava na čistenie auta zaručuje efektívne čistenie vozidiel. Penovacia tryska s objemom 0,3 l zaisťuje dobrú priľnavosť peny pre optimálnu silu rozpúšťania nečistôt a rotačná umývacia kefa účinne uvoľňuje sivý film. Home Kit s čističom kameňa a fasád 3 v 1 (1 l) a čističom povrchov T5 poskytuje vysoko účinné výsledky čistenia hladkých povrchov bez striekajúcej vody. A čo viac, zariadenie má aj pištoľ so systémom Quick Connect a je dodávané s 8 m vysokotlakovou hadicou. VPS (Vario Power) umožňuje užívateľovi nastaviť tlak tak, aby dokonale vyhovoval povrchu. Čistič nečistôt odstraňuje aj tie najodolnejšie nečistoty a vodný filter chráni čerpadlo pred malými čiastočkami nečistôt.
Vlastnosti a výhody
Odkladanie hadice na čelnom kryteHadica sa dá pohodlne zavesiť cez predný kryt.
Teleskopická rukoväťHliníkovú teleskopickú rukoväť je možné pri preprave predĺžiť a zase zasunúť pri skladovaní.
Použitie čistiaceho prostriedkuNasávacia hadička na použitie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.
Odkladanie príslušenstva na stroji
- Pohodlné a priestorovo úsporné úložisko príslušenstva.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|2,1
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|188 x 252 x 445
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l
- Predĺženie pracovného nadstavca
- Rotujúca umývacia kefa
- Penovacia tryska: 0.3 l
- Utierka
- Čistiace prostriedky: Autošampón RM 610 3v1
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 8 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávanie
- Teleskopická rukoväť
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá
- Vonkajšie schody
- Na čistenie stredne veľkých vozidiel
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Fasáda
