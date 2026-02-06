Vysokotlakový čistič K 5 Classic Car & Home

Ľahký a praktický: vysokotlakový čistič K5 Classic Car & Home sa dá rýchlo uskladniť a ľahko sa prepravuje. Vrátane súpravy na čistenie auta a súpravy pre domácnosť.

Vysokotlakový čistič K5 Classic Car & Home je ideálny na príležitostné použitie a na odstránenie miernych nečistôt v domácnosti. Od bicyklov po kamenné múry a dokonca aj SUV, tlakový čistič poskytuje vďaka svojmu výkonnému univerzálnemu motoru oslnivé výsledky po celom svete. Súprava na čistenie auta zaručuje efektívne čistenie vozidiel. Penovacia tryska s objemom 0,3 l zaisťuje dobrú priľnavosť peny pre optimálnu silu rozpúšťania nečistôt a rotačná umývacia kefa účinne uvoľňuje sivý film. Home Kit s čističom kameňa a fasád 3 v 1 (1 l) a čističom povrchov T5 poskytuje vysoko účinné výsledky čistenia hladkých povrchov bez striekajúcej vody. A čo viac, zariadenie má aj pištoľ so systémom Quick Connect a je dodávané s 8 m vysokotlakovou hadicou. VPS (Vario Power) umožňuje užívateľovi nastaviť tlak tak, aby dokonale vyhovoval povrchu. Čistič nečistôt odstraňuje aj tie najodolnejšie nečistoty a vodný filter chráni čerpadlo pred malými čiastočkami nečistôt.

Vlastnosti a výhody
Odkladanie hadice na čelnom kryte
Odkladanie hadice na čelnom kryte
Hadica sa dá pohodlne zavesiť cez predný kryt.
Teleskopická rukoväť
Teleskopická rukoväť
Hliníkovú teleskopickú rukoväť je možné pri preprave predĺžiť a zase zasunúť pri skladovaní.
Použitie čistiaceho prostriedku
Použitie čistiaceho prostriedku
Nasávacia hadička na použitie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.
Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Pohodlné a priestorovo úsporné úložisko príslušenstva.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Prietok (l/h) max. 500
Plošný výkon (m²/h) 40
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 2,1
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 12,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 188 x 252 x 445

Balenie obsahuje

  • Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l
  • Predĺženie pracovného nadstavca
  • Rotujúca umývacia kefa
  • Penovacia tryska: 0.3 l
  • Utierka
  • Čistiace prostriedky: Autošampón RM 610 3v1
  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 8 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávanie
  • Teleskopická rukoväť
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodný filter
  • Nasávanie vody
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Malé autá
  • Vonkajšie schody
  • Na čistenie stredne veľkých vozidiel
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Fasáda
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
