Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex

Pre väčší výkon: vysokotlakový čistič K 7 Power Flex s hadicou PremiumFlex, pištoľou G 180 Q, vhodný na odolné nečistoty na terasách, cestách a autách.

S vysokotlakovým čističom K 7 Power Flex je možné každý povrch vyčistiť správnym tlakom. Aplikačný poradca integrovaný do aplikácie Kärcher Home & Garden pomáha používateľovi nájsť správny tlak praktickými tipmi pre každú čistiacu situáciu a čistiacu úlohu – pre dokonalé výsledky čistenia. K 7 Power Flex je vybavený vodou chladeným motorom a bol navrhnutý na časté čistenie, ako aj na odstraňovanie silných nečistôt, ktoré sa často hromadia napríklad na chodníkoch, bazénoch, bicykloch alebo veľkých autách. Rozsiahla výbava zahŕňa pištoľ s praktickým adaptérom Quick Connect cez vysokotlakovú hadicu PremiumFlex, spoľahlivý vodný filter, ktorý chráni čerpadlo, pracovný nadstavec Vario Power (VPS) a Dirt Blaster s rotačným bodovým prúdom. Nastavenie tlaku na VPS je možné nastaviť jednoduchým krútiacim pohybom a rotačná tryska zvládne krátku prácu aj s tými najodolnejšími nečistotami. Medzi ďalšie detaily výbavy patrí čistiaci systém Plug 'n' Clean, hliníková teleskopická rukoväť a parkovacia poloha pre ľahko prístupné príslušenstvo.

Vlastnosti a výhody
Teleskopická rukoväť vyrobená z vysoko kvalitného hliníka
Teleskopická rukoväť vyrobená z vysoko kvalitného hliníka
Hliníkovú teleskopickú rukoväť je možné pri preprave predĺžiť a zase zasunúť pri skladovaní.
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Vynikajúci výkon
  • Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Prietok (l/h) max. 600
Plošný výkon (m²/h) 60
Teplota vody na prívode (°C) max. 60
Príkon (kW) 3
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 17,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 23
Rozmery (d x š x v) (mm) 458 x 330 x 669

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Integrovaná úložná sieť
  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
  • Teleskopická rukoväť
  • Vodou chladený motor
  • Integrovaný vodný filter
Video

Oblasti využitia
  • Terasa
  • Ploty
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Autá
  • Obytné automobily
  • Bicykle
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo
