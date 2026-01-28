Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex
Pre väčší výkon: vysokotlakový čistič K 7 Power Flex s hadicou PremiumFlex, pištoľou G 180 Q, vhodný na odolné nečistoty na terasách, cestách a autách.
S vysokotlakovým čističom K 7 Power Flex je možné každý povrch vyčistiť správnym tlakom. Aplikačný poradca integrovaný do aplikácie Kärcher Home & Garden pomáha používateľovi nájsť správny tlak praktickými tipmi pre každú čistiacu situáciu a čistiacu úlohu – pre dokonalé výsledky čistenia. K 7 Power Flex je vybavený vodou chladeným motorom a bol navrhnutý na časté čistenie, ako aj na odstraňovanie silných nečistôt, ktoré sa často hromadia napríklad na chodníkoch, bazénoch, bicykloch alebo veľkých autách. Rozsiahla výbava zahŕňa pištoľ s praktickým adaptérom Quick Connect cez vysokotlakovú hadicu PremiumFlex, spoľahlivý vodný filter, ktorý chráni čerpadlo, pracovný nadstavec Vario Power (VPS) a Dirt Blaster s rotačným bodovým prúdom. Nastavenie tlaku na VPS je možné nastaviť jednoduchým krútiacim pohybom a rotačná tryska zvládne krátku prácu aj s tými najodolnejšími nečistotami. Medzi ďalšie detaily výbavy patrí čistiaci systém Plug 'n' Clean, hliníková teleskopická rukoväť a parkovacia poloha pre ľahko prístupné príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Teleskopická rukoväť vyrobená z vysoko kvalitného hliníkaHliníkovú teleskopickú rukoväť je možné pri preprave predĺžiť a zase zasunúť pri skladovaní.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém KärcherRýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Prietok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Príkon (kW)
|3
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|17,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|23
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|458 x 330 x 669
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
Video
Oblasti využitia
- Terasa
- Ploty
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Autá
- Obytné automobily
- Bicykle
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok