Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium

Špičkové čistenie, špičkový výkon: Vysokolakový čistič K 5 WCM Premium s vodou chladeným motorom a hadicovým navijakom je ideálny na odstraňovanie nečistôt na cestách, terasách a vozidlách.

Vysoký výkon sa stretáva s dlhou životnosťou: K 5 WCM Premium s výkonným vodou chladeným motorom okamžite odstráni nečistoty. Chodníky, terasy a vozidlá je možné v prípade potreby vyčistiť pomocou pracovných nadstavcov. Tlak na pracovnom nadstavci Vario Power (VPS) je možné jednoducho nastaviť jednoduchým otáčaním – pre mimoriadne cielené čistenie šetrné k povrchu. Medzi ďalšie vynikajúce vlastnosti rotačná tryska s bodovým prúdom, integrovaný hadicový navijak pre praktické uloženie priamo pri prístroji, ako aj zabudovaný vodný filter, ktorý spoľahlivo chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium: Vynikajúci výkon
Vynikajúci výkon
Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium: Hadicový navijak pre praktickú manipuláciu
Hadicový navijak pre praktickú manipuláciu
Úhľadné a priestorovo úsporné skladovanie: s praktickým navijakom na hadicu je vysokotlaková hadica optimálne chránená a ľahko prístupná. Hadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium: Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Pohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Systém Quick Connect
  • Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Prietok (l/h) max. 500
Plošný výkon (m²/h) 40
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 2,1
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 13
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 17,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 369 x 389 x 901

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 8 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
  • Vodou chladený motor
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodný filter
  • Nasávanie vody
Video

Oblasti využitia
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Vonkajšie schody
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Na čistenie stredne veľkých vozidiel
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Bicykle
Príslušenstvo
