Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium
Špičkové čistenie, špičkový výkon: Vysokolakový čistič K 5 WCM Premium s vodou chladeným motorom a hadicovým navijakom je ideálny na odstraňovanie nečistôt na cestách, terasách a vozidlách.
Vysoký výkon sa stretáva s dlhou životnosťou: K 5 WCM Premium s výkonným vodou chladeným motorom okamžite odstráni nečistoty. Chodníky, terasy a vozidlá je možné v prípade potreby vyčistiť pomocou pracovných nadstavcov. Tlak na pracovnom nadstavci Vario Power (VPS) je možné jednoducho nastaviť jednoduchým otáčaním – pre mimoriadne cielené čistenie šetrné k povrchu. Medzi ďalšie vynikajúce vlastnosti rotačná tryska s bodovým prúdom, integrovaný hadicový navijak pre praktické uloženie priamo pri prístroji, ako aj zabudovaný vodný filter, ktorý spoľahlivo chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt.
Vlastnosti a výhody
Vynikajúci výkonVodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Hadicový navijak pre praktickú manipuláciuÚhľadné a priestorovo úsporné skladovanie: s praktickým navijakom na hadicu je vysokotlaková hadica optimálne chránená a ľahko prístupná. Hadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedokPohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Systém Quick Connect
- Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|2,1
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|13
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|17,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|369 x 389 x 901
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 8 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Vodou chladený motor
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody
Video
Oblasti využitia
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Vonkajšie schody
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Na čistenie stredne veľkých vozidiel
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Bicykle