Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home BB
K 5 FJ Home je ideálny na pravidelné čistenie miernych nečistôt na autách, ako aj na cestách a iných povrchoch v okolí domu. Vrátane súpravy pre domácnosť a penovacej trysky.
Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home je ideálnym spoločníkom pri pravidelnom upratovaní miernych nečistôt, napríklad na vozidlách a stredne veľkých povrchoch v okolí pozemku. Obsahuje pištoľ, 8-metrovú vysokotlakovú hadicu, nadstavec Vario Power Spray (VPS), Dirt Blaster s rotačným bodovým prúdom na odstraňovanie odolných nečistôt a spoľahlivý vodný filter na ochranu čerpadla pred malými časticami nečistôt. Home Kit zaručuje čistenie väčších plôch v domácnosti bez striekajúcej vody a dodáva sa s čističom povrchov T 5 a 1 l čističom kameňa a fasád. Súčasťou balenia je aj penovacia tryska a 1 l šampón do auta pre maximálnu schopnosť rozpúšťať nečistoty. Všetko dodávané príslušenstvo je možné uložiť do samotného zariadenia.
Vlastnosti a výhody
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
- Pohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov.
- Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Upratané a zorganizované
- Hadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Veľké kolesá
- Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky.
- Jednoduché manévrovanie.
Systém Quick Connect
- Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 145
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (W)
|2100
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|13,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|302 x 346 x 872
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l
- Predĺženie pracovného nadstavca
- Penovacia tryska: 0.3 l
- Čistiace prostriedky: Autošampón RM 610 3v1
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 8 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávanie
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home BB náhradný diel
