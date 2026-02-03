Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home BB

K 5 FJ Home je ideálny na pravidelné čistenie miernych nečistôt na autách, ako aj na cestách a iných povrchoch v okolí domu. Vrátane súpravy pre domácnosť a penovacej trysky.

Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home je ideálnym spoločníkom pri pravidelnom upratovaní miernych nečistôt, napríklad na vozidlách a stredne veľkých povrchoch v okolí pozemku. Obsahuje pištoľ, 8-metrovú vysokotlakovú hadicu, nadstavec Vario Power Spray (VPS), Dirt Blaster s rotačným bodovým prúdom na odstraňovanie odolných nečistôt a spoľahlivý vodný filter na ochranu čerpadla pred malými časticami nečistôt. Home Kit zaručuje čistenie väčších plôch v domácnosti bez striekajúcej vody a dodáva sa s čističom povrchov T 5 a 1 l čističom kameňa a fasád. Súčasťou balenia je aj penovacia tryska a 1 l šampón do auta pre maximálnu schopnosť rozpúšťať nečistoty. Všetko dodávané príslušenstvo je možné uložiť do samotného zariadenia.

Vlastnosti a výhody
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
  • Pohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov.
  • Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Upratané a zorganizované
  • Hadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Veľké kolesá
  • Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky.
  • Jednoduché manévrovanie.
Systém Quick Connect
  • Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - max. 145
Prietok (l/h) max. 500
Plošný výkon (m²/h) 40
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (W) 2100
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 13,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 302 x 346 x 872

Balenie obsahuje

  • Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l
  • Predĺženie pracovného nadstavca
  • Penovacia tryska: 0.3 l
  • Čistiace prostriedky: Autošampón RM 610 3v1
  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 8 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávanie
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodný filter
  • Nasávanie vody
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher.